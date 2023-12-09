Погода погіршиться в найближчу годину: влада звернулася до киян
Рух на дорогах буде ускладнено через погану видимість
У Києві в суботу, 9 грудня, очікується туман, а місцями ще й ожеледиця. Така погода протримається до кінця дня. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
«У найближчу годину з утриманням до кінця дня 9 грудня в Києві туман, видимість 200-500 м», – попередили у відомстві.
Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
«Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби», – закликали в КМДА.
Також синоптики прогнозують на дорогах подекуди ожеледицю. Комунальні служби продовжують обробляти дороги протиожеледними засобами та прибирати сніг.
Нагадаємо, що у зв’язку з закриттям частини «синьої» гілки столичного метро будуть впроваджені зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.
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