Туман, дощ зі снігом в низці областей: прогноз погоди на 11 лютого

Уночі та вранці в більшості областей України очікується туман

11 лютого в Україні буде хмарно. У низці областей очікується невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У п’ятницю на півдні та в більшості центральних областей без істотних опадів. На решті території пройде невеликий дощ, вночі у північних областях з мокрим снігом. У східних областях передбачається помірний мокрий сніг.

Синоптики попереджають про туман вночі та вранці в більшості областей України. У північних та східних областях на дорогах місцями ожеледиця.

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Вітер переважно південний та південно-східний, сягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 1-6° тепла. На Закарпатті, півдні Одещини та в Криму очікується 7-9° тепла. На сході та північному сході країни стовпчики термометрів покажуть близько 0°.

Вдень температура переважно коливатиметься від 7° до 12° тепла. У північних та східних областях сягатиме 3-8° тепла. На Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та в Криму очікується до 11-16° тепла.

На Київщині буде хмарно. Очікується невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом. Вітер південно-східний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.

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На дорогах місцями буде ожеледиця. Уночі та вранці туман, видимість 200-500 м. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Температура в Київській області коливатиметься від 1 до 6° тепла вночі та від 3 до 8° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 1-3° тепла вночі та близько 5° тепла вдень.