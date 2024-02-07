Польща підняла в повітря авіацію через ракетний обстріл України

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що крилата ракета на Львівщині рухалася у бік кордону з Польщею

Польща вже не вперше підіймає авіацію на тлі російських ударів по Україні

Польща активізувала захист власного повітряного простору через ракетний обстріл Росією території України. В повітря піднято польську авіацію. Про це повідомляє польське Оперативне командування у соцмережі Х.

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Зазначається, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з нанесенням ракетних ударів по території України. У зв'язку з цим активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору. Керівництво Республіки Польща постійно моніторить ситуацію.

«Попереджаємо про активізацію польської та союзницької авіації, що може бути пов'язано з виникненням підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східному регіоні країни», – йдеться у повідомленні.

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До слова, о 7:08 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що крилата ракета на Львівщині рухалася у бік кордону з Польщею.

Зазначимо, країна вже не вперше залучає авіацію під час повітряної тривоги в Україні. 23 січня Польща підіймала у небо авіацію на тлі ракетної атаки російських військ по Україні.

Нагадаємо, вранці, 7 лютого, Україною почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в південних та східних областях через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

О 5:55 тривогу було оголошено в Києві. Станом на 6:00 «червона» вся Україна.

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«Зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ). Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – близько 5-ї ранку», – йшлося в повідомленні Повітряних сил.

Серія вибухів пролунала в Харкові. Також потужні вибухи пролунали в Києві. У місті працює ППО.