Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україну накриють морози: синоптикиня розповіла, чого чекати на вихідних

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україну накриють морози: синоптикиня розповіла, чого чекати на вихідних
Завтра вдень в більшості областей України передбачається температура від 2 до 5 градусів морозу
фото: glavcom.ua

Найближчої ночі очікується похолодання до 12 градусів нижче нуля

У суботу, 14 грудня, по всій території України очікується похолодання, яке супроводжуватиметься сильним вітром. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Так, найближчої ночі очікується 7-12 градусів нижче нуля. На Тернопільщині, Хмельниччині й Вінниччині тимчасово утвориться острівець найнижчої температури повітря – подекуди до -14 градусів.

Завтра вдень в більшості областей України передбачається від 2 до 5 градусів нижче нуля, а на Одещині, в Криму та на Закарпатті близько нуля градусів. 14 грудня пройде по всій Україні без опадів і вночі, і вдень. Проте очікується південно-західний, сильний вітер.

У Києві в суботу очікується суха морозна вітряна погода. Вночі температура пуститься до близько -10 °C, а вдень 3-5 морозу. Проте можливі сонячні прояснення. 

Натомість, за даними синоптикині, вже у неділю, 15 грудня, потеплішає до відлиги. Впродовж дня мороз відступатиме, проте збільшиться хмарність та з'являться опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. Вже на наступному тижні максимальна температура повітря досягатиме 2-7 градусів тепла.

Нагадаємо, в Україні в п'ятницю, 13 грудня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Подекуди – невеликі опади у вигляді снігу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, пориви 15-20 м/с.

До слова, кліматичний центр Коперника (C3S) при Євросоюзі повідомив, що листопад на планеті видався другим найтеплішим в історії після листопада минулого року.

Читайте також:

Теги: погода прогноз погоди Київ Наталка Діденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

12 грудня відзначається День сухопутних військ України
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
За словами Лубінця, представник омбудсмена по Києву і Київській області не займається питаннями порушення мобілізації
Лубінець спростував заяву про викорінення «бусифікації» у Київській області
4 грудня, 22:11
У Києві вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 3 грудня
3 грудня, 00:59
Подільсько-Воскресенський міст будували 30 років
У Києві відкрито рух Подільсько-Воскресенським мостом, який будували десятки років (фото)
1 грудня, 12:18
Правоохоронці затримали фігуранта «по гарячих слідах»
Під вартою опинився агент РФ, який вчинив теракт у центрі Києва
26 листопада, 10:26
Піротехніки швидкого реагування ДСНС провели ретельне обстеження території, де знайшли бойову частину безпілотника
На Київщині внаслідок атаки російських дронів пошкоджено чотири будинки
25 листопада, 15:25
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський приїхав в Україну
Міністр закордонних справ Чехії прибув до Києва
22 листопада, 09:07
Тарас Стецьків, Микола Томенко, Роман Безсмертний, Володимир Філенко та Василь Куйбіда на Майдані під час Помаранчевої революції
Порошенко, Луценко, Нищук 20 років тому. Фото з Помаранчевої революції
21 листопада, 11:07
День гідності та свободи відзначається 21 листопада
День гідності і свободи: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
21 листопада, 01:00

Події в Україні

Україну накриють морози: синоптикиня розповіла, чого чекати на вихідних
Україну накриють морози: синоптикиня розповіла, чого чекати на вихідних
Більшість енергоблоків України знизили потужність через ранкову атаку РФ
Більшість енергоблоків України знизили потужність через ранкову атаку РФ
Україна призупиняє оформлення та видачу паспортних документів
Україна призупиняє оформлення та видачу паспортних документів
Росія запустила рекордну кількість дронів по Україні
Росія запустила рекордну кількість дронів по Україні
Масований обстріл: «Укренерго» повідомило про стан енергосистеми
Масований обстріл: «Укренерго» повідомило про стан енергосистеми
Підготовка військових: новий командувач Сухопутних військ анонсував зміни
Підготовка військових: новий командувач Сухопутних військ анонсував зміни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 грудня: ситуація на фронті
110K
Сі Цзіньпін вказав Кремлю на необхідність «розрядки» у війні проти України
45K
Кремль повідомив, чи отримав Путін запрошення на інавгурацію Трампа
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 грудня 2024
22K
Масований ракетний обстріл. В Україні була оголошена повітряна тривога
22K
Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни

Новини

Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Сьогодні, 06:00
Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
Вчора, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Вчора, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
11 грудня, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua