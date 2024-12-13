Україну накриють морози: синоптикиня розповіла, чого чекати на вихідних

Завтра вдень в більшості областей України передбачається температура від 2 до 5 градусів морозу

Найближчої ночі очікується похолодання до 12 градусів нижче нуля

У суботу, 14 грудня, по всій території України очікується похолодання, яке супроводжуватиметься сильним вітром. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Так, найближчої ночі очікується 7-12 градусів нижче нуля. На Тернопільщині, Хмельниччині й Вінниччині тимчасово утвориться острівець найнижчої температури повітря – подекуди до -14 градусів.

Завтра вдень в більшості областей України передбачається від 2 до 5 градусів нижче нуля, а на Одещині, в Криму та на Закарпатті близько нуля градусів. 14 грудня пройде по всій Україні без опадів і вночі, і вдень. Проте очікується південно-західний, сильний вітер.

У Києві в суботу очікується суха морозна вітряна погода. Вночі температура пуститься до близько -10 °C, а вдень 3-5 морозу. Проте можливі сонячні прояснення.

Натомість, за даними синоптикині, вже у неділю, 15 грудня, потеплішає до відлиги. Впродовж дня мороз відступатиме, проте збільшиться хмарність та з'являться опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. Вже на наступному тижні максимальна температура повітря досягатиме 2-7 градусів тепла.

Нагадаємо, в Україні в п'ятницю, 13 грудня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Подекуди – невеликі опади у вигляді снігу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, пориви 15-20 м/с.

До слова, кліматичний центр Коперника (C3S) при Євросоюзі повідомив, що листопад на планеті видався другим найтеплішим в історії після листопада минулого року.