Збірна України U19 вдруге поступилася у відборі на Євро-2025

Останній матч у рамках відбору на Євро U19 в листопаді збірна України зіграє у вівторок, 19 листопада, проти Нідерландів

Українці програли збірній Словенії

Юніорська збірна України зазнала другої поразки у кваліфікації на U19 Євро-2025. У другому турі змагань «синьо-жовті» поступилися збірній Словенії (0:1).

Україна розпочала відбір на чемпіонат Європи U19 у ранзі півфіналістів континентальної першості. У стартовому турі кваліфікації збірна поступилася Казахстану (0:1). Наступним суперником для українців у номінально домашньому матчі стала Словенія.

Після перерви рахунок відкрили словенці: після передачі Рене Хрватіна відзначився Давід Пеїчич.

На 57-й хвилині дальній удар завдав Андрій Гусол, але воротар збірної Словенії виконав сейв.

У поєдинку збірна України завдала 12 ударів по воротах суперників, лише два з яких – у площину. До кінця гри Україна U19 не змогла зрівняти рахунок й поступилася Словенії – 0:1.

Кваліфікація на Євро-2025. Другий тур.

Україна U19 – Словенія U19 0:1

Гол: Пеїчич, 49

Після матчу зі Словенією «синьо-жовті» посідають проміжне четверте місце у турнірній таблиці своєї групи. Для того, щоб пробитись в елітраунд відбору, Україна має увійти в топ-2 своєї групи або очолити рейтинг команд, що посядуть треті місця.

Турнірна таблиця

Нідерланди – 3 очки (1 матч), 2:0 (різниця голів) Казахстан – 3 очки (1), 2:1 Словенія – 3 очки (2), 1:2 Україна – 0 очок (2), 1:3

Останній матч у рамках відбору на Євро U19 в листопаді збірна України зіграє у вівторок, 19 листопада, проти Нідерландів. Матч розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Раніше збірна України з футболу U-19 програла одноліткам із Казахстану у дебютному матчі відбіркового циклу до чемпіонату Європи-2025, що відбувся у Нідерландах, з рахунком 1:2. Примітно, що другий гол у свої ворота Україна, ворота якої захищав В'ячеслав Суркіс, пропустила з прямого удару з кутового.

До слова, нападник Роми та збірної України Артем Довбик може покинути розташування національної команди перед ключовими матчами Ліги націй. За інформацією джерела, Довбик не долучився до тренування збірної України у вівторок, тому тренерський штаб національної команди разом із лікарями Роми ухвалить рішення, чи потрібно Артему повернутись назад у Італію.

Також ресурс GiveMeSport оприлюднив рейтинг з десяти найгірших нападників в історії Англійської Прем'єр-ліги з моменту її заснування у 1992 році. У рейтинг могли потрапити лише футболісти, які зіграли більше 10 матчів у турнірі. Шосте місце в переліку посів колишній форвард збірної України та «Ліверпуля» Андрій Воронін.