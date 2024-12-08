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Росія накопичила ракети для нового удару по Україні – РНБО

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росія накопичила ракети для нового удару по Україні – РНБО
Росія продовжить терористичні удари по території України
фото з відкритих джерел

Росіяни підготували ресурс до нових обстрілів України на аеродромах стратегічної авіації

Російські окупанти не змінюють свою тактику і продовжують готувати ресурси для нових обстрілів України. Про це попередив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко в Telegram.

За його інформацією, росіяни підготували ресурс до нових обстрілів України на аеродромах стратегічної авіації.

«Для того, щоб припинити це, необхідний реальний економічний та воєнний тиск на Москву. Виключно через силу, фізичне знищення російських воєнних спроможностей, або економічне обмеження здатності Росії проводити терористичні удари», – каже Коваленко.

Нагадаємо, Посольство США в Україні у неділю 8 грудня попередило про зростання загроз від російських ракет і дронів, а також закликало у разі повітряної тривоги перебувати в укритті.

Крім того, Росія готується до демонстраційного удару стратегічною зброєю по заходу України або спробує атакувати Київ у проміжку між 10 та 19 грудня. 

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп припустив, що коли він вступить на посаду, Україна, ймовірно, не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації. 

7 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі. Це була перша їх зустріч після виборів в США.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч: «Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном. Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це».

До слова, президент Франції Еммануель Макрон переконав обраного президента США Дональда Трампа провести тристоронню зустріч у Парижі з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення війни в Україні та пошуку шляхів її завершення.

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Теги: росія росіяни президент Telegram Еммануель Макрон Україна Володимир Зеленський посольство Дональд Трамп окупанти обмеження

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