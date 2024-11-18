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Захисники Покровська заставили росіян змінити плани на війну в Україні – ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Захисники Покровська заставили росіян змінити плани на війну в Україні – ISW
Операція росіян біля Покровська затримала росіян
фото з відкритих джерел

Росіяни намагались ще з весни взяти місто Покровськ, проте, їм це не вдалось зробити

Російські війська навесні розпочали спроби наступу з метою захоплення Покровська на Донеччині, однак українські захисники успішно стримали ворога, не дозволивши йому взяти місто. У відповідь Кремль вирішив змінити тактику ведення бойових дій на Донбасі. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни.

У матеріалі зазначено, що російським силам не вдалося окупувати Покровськ після восьми місяців наступу, хоча вони досягли певного поступу на західних територіях Донецької області.

Експертка Інституту вивчення війни Анжеліка Еванс у своєму звіті зазначає, що українська оборона, а також обмеженість російських стратегічних і оперативних резервів, як у живій силі, так і в матеріальних ресурсах, змусили Кремль переглянути плани фронтального наступу на Покровськ.

У звіті також акцентується, що російські сили розпочали наступ на Покровськ у час, коли Україна стикалася з суттєвим браком ресурсів, зокрема через призупинення американської допомоги восени 2023 року.

Щодо оборони міста, то її успішність базується на інтеграції операторів і новаторів у сфері БПЛА із діями наземних сил, підкреслюється в документі.

«Російське військове командування наразі намагається обійти Покровськ із південного заходу через Селидове та вирівняти лінію фронту на захід від Курахового і на північ від Вугледара», – зазначає аналітик ISW.

Повідомляється, що війська РФ нещодавно захопили Селидове і використовують контроль над Вугледаром для просування до Курахового. Однак таке просування обходиться російській армії значними втратами в живій силі, техніці та часі.

«Дії українських безпілотників залишаються вирішальними для стримування механізованих маневрів росіян і створення перешкод для повноцінного використання ними обмежених ресурсів української живої сили», – йдеться у звіті.

Експертка ISW Анжеліка Еванс вважає, що здатність ЗСУ утримувати Покровськ змусила російську армію зосередитися на, ймовірно, «найменш значущому з оперативної точки зору секторі лінії фронту».

Це, на її думку, свідчить про здатність України продовжувати боротьбу у війні, незважаючи на наявні виклики.

У публікації зазначено, що Сили оборони України змогли зупинити основні наступальні зусилля Росії під час кампанії літа-осені 2024 року та змусили російське військове командування витратити значні ресурси й час на наступ, який не наблизив загарбників до їх головної оперативної мети.

Ця мета, публічно озвучена Москвою, включає, зокрема, досягнення адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Для цього окупантам, зокрема, необхідно захопити Покровськ, що є ключовою оперативною метою російської військової кампанії на сході України.

До слова, хоча ситуація на фронті виглядає поганою для України, для Росії вона теж далеко не така райдужна, як намагається подавати російська пропаганда. Особливо якщо порівняти російські втрати із їхніми територіальними здобутками, пише CNN.

Зауважимо, що евакуація з Покровська триває, лікарні у місті уже немає, бо її вивезли. Про це розповів керівник волонтерської організації «Троянда на руці» Олександр Гуманюк в ефірі Громадського радіо.

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Теги: пропаганда Україна місто евакуація втрати наступ Покровськ

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