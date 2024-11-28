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Яку суму від заморожених активів РФ отримає Україна наступного року: прогноз Мінфіну

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Яку суму від заморожених активів РФ отримає Україна наступного року: прогноз Мінфіну
Механізм надання коштів буде враховано при укладанні конкретних кредитних договорів з урахуванням специфіки кожного партнера
фото з відкритих джерел

У  разі виникнення додаткових військових потреб частка фінансування на 2025 рік може бути істотно збільшена

Із $50 млрд, які планується залучити за рахунок знерухомлених російських активів, перша частина у розмірі $ 22 млрд надійде в Україну у 2025 році. Про це під час пресконференції повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє Укрінформ.

За словами Марченка, решта коштів надходитиме протягом 2026-2027 років. Водночас у разі виникнення додаткових військових потреб частка фінансування на 2025 рік може бути істотно збільшена. 

Механізм надання коштів буде враховано при укладанні конкретних кредитних договорів з урахуванням специфіки кожного партнера.

«Деякі партнери частину своїх коштів дають конкретно на військові потреби. Деякі партнери категорично не можуть фінансувати ці видатки...» , – пояснив Марченко.  

Нагадаємо, Сполучені Штати та країни «Великої сімки» завершують процес виділення $50 млрд Києву за рахунок прибутку від заморожених коштів російських активів. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на брифінгу за підсумками зустрічі країн G7. Трансляцію виступу опубліковано на YouTube-каналі Держдепартаменту.

Президент США Джо Байден має намір збільшити допомогу Україні в останні місяці перед приходом до влади новообраного президента Дональда Трампа. 

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Теги: міністр військові фінансування Україна Сергій Марченко

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