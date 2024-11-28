Світлофорна революція. Що зміниться на українських дорогах у 2025 році

Замість звичного зеленого кольору світлофори сигналізуватимуть смарагдовим

У 2025 році Україна перейде на новий стандарт дорожніх світлофорів. Головна відмінність від нині діючих світлосигнальних приладів для регулювання руху транспорту та пішоходів – замість звичного зеленого кольору буде впроваджено його смарагдовий відтінок. «Главком» з'ясував, для чого це робиться.

Існує 32 відтінки зеленого кольору, серед них, наприклад, є такі назви, як «Зелень дракона» та «Гусячий послід». Традиційний відтінок, що зараз використовується в Україні у світлофорах – «Лайм».

Смарагдовий (ліворуч) та лаймовий відтінки зеленого кольору Зображення з відкритих джерел

Чверть століття за одним стандартом

Наразі Україна живе за світлофорним стандартом ДСТУ 4092-2002, який був прийнятий 3 червня 2002 року, і набув чинності з 1 січня 2003 року.

15 листопада державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») ухвалив новий стандарт ДСТУ 4092-2024, який почне діяти з 1 травня 2025 року.

«Старий стандарт діяв майже чверть століття, і, природно, за цей час у дорожньому русі багато що змінилося. Значно підвищилася його інтенсивність. Та подивіться на ту саму кількість велосипедів – адже недарма багато років на дорогах роблять спеціальні велодоріжки. Зміни є частиною послідовної роботи щодо адаптації українських транспортних стандартів до європейських вимог. Щодо смарагдового кольору, то він більш насичений, ніж звичайний зелений, і набагато краще сприймається водіями, велосипедистами та пішоходами», – розповідає «Главкому» голова відділу комунікацій столичного комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху» Тетяна Павленко.

Новий світлофорний наказ Джерело: ДП «УкрНДНЦ»

Головні зміни у національному стандарті «Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила використання та вимоги безпеки» такі:

стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронні (уривчасті), які краще видно;

колір зеленого сигналу світлофора буде смарагдовий;

велосипедні світлофори з піктограмою велосипеда та з лінзою діаметром 100 мм для велосипедних доріжок, для розміщення праворуч від дороги, та лінзою 200 мм, якщо світлофор розміщений над дорогою;

спільні вело-пішохідні світлофори;

таймер зворотного відліку часу як на пішохідних, так і на транспортних, у тому числі велосипедних світлофорах;

кнопки виклику сигналу світлофора та пристрою звукового сповіщення.

Кольори зміняться плавно та непомітно

Слід зазначити, що після оприлюднення новини про зміни у світлофорній діяльності вітчизняна блогосфера сполошилася. «Сьогодні читаю – мовляв, що за неподобство в країні війна, а тут мільярди почнуть кидати на нові світлофори», – каже Тетяна Павленко.

Але, за її словами, по-перше, робота над зміною стандартів (її безпосередньо проводило державне підприємство «Національний інститут розвитку інфраструктури»), розпочалася ще до повномасштабної війни з Росією. І в будь-якому разі Україна мала перейти на новий стандарт. По-друге, такого не буде, що 1 травня 2025 року одразу приїдуть ремонтники та почнуть змінювати світлофори (до речі, вартість нового – від 7 тис. до 17 тис. грн, залежно від типу, діаметра лінзи тощо).

«Це поетапна робота. Світлофори змінюватимуться за регламентом – ремонт, реконструкція, заміна. Ну ось тріщина на лінзі з'явилася – так просто замінять зелену на смарагдову. Або поміняють відповідну LED-лампу. Слід зазначити, що шевронні стрілки на нових світлофорах давно вже є, як і таймери зворотного відліку часу. Тож більшість людей зміни можуть і не помітити», – каже співробітник Центру організації дорожнього руху.

Вигляд світлофорів за старими (вгорі) та новими стандартами Джерело: ДП «УкрНДНЦ»

Нововведення вже схвалив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, наголосивши у своєму фейсбуці: «Зрозуміло, не йдеться про заміну всіх старих світлофорів, а лише про стандарт для майбутніх реконструкцій та будівництва доріг».

Андрій Кузьмін, «Главком»