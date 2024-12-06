Нічна атака дронів на Київщину: влада повідомила про наслідки

Внаслідок падіння уламків у двох районах пошкоджені вісім приватних будинків

Оперативні служби продовжують фіксацію наслідків атаки

У Київській області уночі працювала ППО, є збиті цілі. Внаслідок падіння уламків у двох районах пошкоджені вісім приватних будинків, гараж, господарська будівля. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«В будинках вибиті двері та вікна, пошкоджені фасади та покрівлі», – йдеться у повідомленні.

Кравченко зазначив, що оперативні служби продовжують фіксацію наслідків атаки.

Під час атаки ворог намагався атакувати і столицю. Збили близько 10 дронів, що загрожували Києву.

Нагадаємо, внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київ зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації. Попередньо, уламки впали на відкриту територію.

До слова, триває 1017-й день війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 170 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Упродовж минулої доби противник завдав по території України два удари чотирма ракетами, використав для ураження 599 дронів-камікадзе. Здійснив понад 3,2 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Найгарячішою минулої доби була ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.