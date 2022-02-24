«Невиправданий та жалюгідний напад». Іспанія та Португалія засудили напад РФ на Україну
Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта також написав, що рішуче засуджує напад Росії на Україну: «Мої думки з українським народом перед обличчям цього невиправданого та жалюгідного нападу».
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес засудив агресію Росії проти України та висловив свою солідарність з українським урядом та її народом.
«Я підтримую тісні контакти з нашими партнерами та союзниками в Європейському Союзі та НАТО, щоб координувати нашу відповідь», – написав Санчес.
Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта також написав, що рішуче засуджує напад Росії на Україну: «Мої думки з українським народом перед обличчям цього невиправданого та жалюгідного нападу».
Він додав, що попросив президента Португалії скликати термінове засідання Вищої ради національної оборони.
Обидва лідери мають прибути на екстренний саміт ЄС у Брюсселі в четвер увечері, щоб обговорити пакет жорстких санкцій проти РФ.