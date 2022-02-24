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    «Невиправданий та жалюгідний напад». Іспанія та Португалія засудили напад РФ на Україну

    Прем&rsquo;єр-міністр Іспанії Педро Санчес&nbsp;засудив агресію Росії проти України - «Невиправданий та жалюгідний напад». Іспанія та Португалія засудили напад РФ на Україну
    Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес засудив агресію Росії проти України

    Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта також написав, що рішуче засуджує напад Росії на Україну: «Мої думки з українським народом перед обличчям цього невиправданого та жалюгідного нападу».

    Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес засудив агресію Росії проти України та висловив свою солідарність з українським урядом та її народом.

    «Я підтримую тісні контакти з нашими партнерами та союзниками в Європейському Союзі та НАТО, щоб координувати нашу відповідь», – написав Санчес.

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    Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта також написав, що рішуче засуджує напад Росії на Україну: «Мої думки з українським народом перед обличчям цього невиправданого та жалюгідного нападу».

    Він додав, що попросив президента Португалії скликати термінове засідання Вищої ради національної оборони.

    Обидва лідери мають прибути на екстренний саміт ЄС у Брюсселі в четвер увечері, щоб обговорити пакет жорстких санкцій проти РФ.

    Теги: ЄС Росія НАТО Іспанія Португалія напад Україна
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    «Невиправданий та жалюгідний напад». Іспанія та Португалія засудили напад РФ на Україну