Російські окупанти атакували Бровари. Що відбувається (відео)

На даний момент офіційної інформації про те, що сталося, нема

В ході нападу Росії на Україну у Києві прогриміли кілька вибухів. Також звуки вибухів були чутні в Броварах.

Повідомляється, що вибухи було чутно на лівобережній частині Києва, на Куренівці, Лісовому масиві, Троєщині та Оболоні. На даний момент офіційної інформації про те, що сталося, немає.

Як заявив на брифінгу радник Офісу президента Олексій Арестович, сьогодні за розташуванням командування Сил спеціальних операцій у Броварах було завдано ракетного удару.

«За нашими даними, втрат поки що немає, інформація перевіряється», – зазначив він. Він також додав, що найближчим часом можливо хвиля повітряних ударів по об'єктах у Києві.

Зранку 24 лютого російські окупанти обстріляли багатоповерхівку на Харківщині, загинула дитина.

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

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