  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Зеленський терміново звернувся до всіх росіян

    Зеленський закликав росіян діяти рішуче - Зеленський терміново звернувся до всіх росіян
    Зеленський закликав росіян діяти рішуче
    фото скріншот відео

    Президент України закликав росіян вийти на акцію проти війни в Україні

    Президент Володимир Зеленський закликав громадян Росії вийти на акцію проти війни в Україні.

    «Усім у Російській Федерації, хто не втратив совість, час вийти з протестами проти війни з Україною», – заявив глава держави під час брифінгу.

    Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що унаслідок ракетних ударів окупантів з ночі 24 лютого загинуло більше 40 військовослужбовців.

    Зранку 24 лютого російські окупанти обстріляли багатоповерхівку на Харківщині, загинула дитина.

    Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

    Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

    Читайте також:

    Теги: окупанти ЗСУ наказ українці напад Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський терміново звернувся до всіх росіян