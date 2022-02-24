Зеленський терміново звернувся до всіх росіян

Президент України закликав росіян вийти на акцію проти війни в Україні

Президент Володимир Зеленський закликав громадян Росії вийти на акцію проти війни в Україні.

«Усім у Російській Федерації, хто не втратив совість, час вийти з протестами проти війни з Україною», – заявив глава держави під час брифінгу.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що унаслідок ракетних ударів окупантів з ночі 24 лютого загинуло більше 40 військовослужбовців.

Зранку 24 лютого російські окупанти обстріляли багатоповерхівку на Харківщині, загинула дитина.

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.