У МОЗ дали пораду українцям, які не вірять у коронавірус



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У світі за безпрецедентних карантинних обмежень близько 25 млн хворих на Covid-19, нагадали у МОЗ

Ляшко переконаний, що людина не вірить в захворювання до того, поки сама особисто або хтось із її родичів не потрапляє до медустанови

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що робити тим людям, які не вірять в існування коронавірусної хвороби.

В ефірі каналу «Україна 24» Ляшко порадив українцям поспілкуватися з лікарями інфекційних лікарень, щодня працюють з хворими на коронавірус.

«У світі за безпрецедентних карантинних обмежень близько 25 млн хворих, 1 млн летальних випадків. І це при тому, що є карантинні обмеження. Якщо ми все це приберемо, динаміка зростання і кількість летальних випадків буде в рази більше», – сказав Ляшко.

Він висловив переконання, що людина не вірить в захворювання до того, поки сама особисто або хтось із її родичів не потрапляє до медустанови.

«Я всім, хто не вірить, рекомендую поїхати і поспілкуватися з медиками, які одними з перших в інфекційних лікарнях Чернівецької області, Львівської почали працювати з хворими на коронавірусну хворобу», – підкреслив заступник глави МОЗ.

До слова, за добу 18 серпня в Україні було зафіксовано новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження, захворіли 1 967 осіб.

Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом минулої доби зафіксували у Харківській області – 247.

Коронавірус в Україні

Всього 96403

Одужали 49737

Хворіють 44522

Померли 2144

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Також найбільші показники приросту нових хворих за попередню добу демонструють місто Київ (215 випадків), Львівська (188 випадків), Івано-Франківська (163 випадки), Чернівецька (154 випадки) та Одеська (123 випадки) області.