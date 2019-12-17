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    Конституційний суд не дозволив Зеленському призначати глав НАБУ і ДБР

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    <span>Конституційнимй суд визнав частково неконституційним законопроєкт про закріплення в Конституції повноважень президента призначати директорів НАБУ і ДБР</span> - Конституційний суд не дозволив Зеленському призначати глав НАБУ і ДБР
    Конституційнимй суд визнав частково неконституційним законопроєкт про закріплення в Конституції повноважень президента призначати директорів НАБУ і ДБР

    Опосередковане підпорядкування НАБУ і ДБР президенту може створити загрозу незалежності цих органів і призвести до концентрації влади в руках президента, вважають в КСУ

    Конституційний Суд визнав законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким він хотів наділити себе повноваженнями призначати на посади глав Національного антикорупційного бюро і Державного бюро розслідувань, неконституційним. Про це повідомляє прес-служба КСУ.

    Законопроєкт №1014 дає президенту повноваження призначати і звільняти глав НАБУ і ДБР, а також створювати регуляторні органи, які здійснюють регулювання, моніторинг і контроль за діяльністю суб'єктів господарювання в окремих сферах.

    У Конституційному суді зазначають, що в разі прийняття законопроєкту його положення можуть порушити баланс конституційних повноважень між президентом і Кабміном, фактично створивши паралельну виконавчу владу, підпорядковану президенту. Це, в свою чергу, порушить гарантії прав і свобод людини і громадянина.

    Крім того, опосередковане підпорядкування НАБУ і ДБР президенту створить загрозу незалежності цих органів, призведе до концентрації влади у президента і його конкуренції з органами виконавчої влади.

    Повноваження створювати регуляторні органи, яким хотів наділити себе Зеленський, позначиться на ефективній діяльності підприємців, вважають в КСУ.

    Законопроєкт визнаний невідповідним вимогам частини першої статті 157 Конституції.

    У висновках також наголошується, що законопроєкт відповідає вимогам ч. 2 ст. 157, ст. 158 Конституції.

    Висновок Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним і не може бути оскарженим.

    суд НАБУ Конституційний суд Володимир Зеленський Державне бюро розслідувань президент
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