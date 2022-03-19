Франція та Австрія замінили Росію та Білорусь на чемпіонаті світу з хокею

Дві європейські збірні здобули шанс зіграти в елітному дивізіоні

Міжнародна федерація хокею офіційно оголосила про те, що збірні Росії та Білорусі не зіграють на Чемпіонаті світу-2022 з хокею, котрий має стартувати 13 травня у Фінляндії, – повідомляє Sport.ua.

Російську та білоруську хокейні команди викинули чемпіонату через війну проти України. Тепер їх у елітному дивізіоні замінять збірні Франції та Австрії, які автоматично піднялися з першого хокейного дивізіону.

Нагадаємо, що збірну Росії з хокею усунуто від участі в Євротурі на два роки. Рішення прийнято у зв'язку з нападом російських військ на Україну. Місце росіян в Єврохокейтурі займе швейцарська збірна. Разом із Фінляндією, Чехією та Швецією вона візьме участь у шведському етапі Єврохокейтуру, який відбудеться у травні.

Спортивний арбітражний суд відмовив Росії, яка просила заморозити бан ФІФА – Міжнародна федерація футболу відмовила футбольної збірній Росії у проведенні матчу плей-оф відбору ЧС-2022 проти Польщі. Збірна Росії з футболу тепер точно пролітає повз Чемпіонату світу-2022. При цьому сама польська збірна офіційно відмовилися грати з окупантом, тому важко сказати, з ким могла зіграти Росія.