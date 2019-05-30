Голова Незалежної профспілки гірників Донбасу назвав причини трагедій на українських шахтах



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Однією з причин недофінансування державних шахт є відсутність налагоджених поставок вугілля з державних шахт

Недофінансування шахт і корупційна складова - дві основні причини, які ведуть до аварій на українських шахтах. Таку думку висловив голова Незалежної профспілки гірників Донбасу Микола Волинко, коментуючи трагедію на шахті «Лісова» у Львівській області.

«Через недофінансування страждає охорона праці, техніка безпеки, розвиток шахт, все йде на виплату заробітних плат. Звідси аварії на шахтах. На «Степовій» була аварія, що спричинила безліч жертв, і там не виявилося навіть фахівців, які повинні були розслідувати причини», - зазначив Волинко.

За його словами, однією з причин недофінансування державних шахт є відсутність налагоджених поставок вугілля з державних шахт. Зокрема, мова йде про те, що компанія «Центренерго» закуповує вугілля шахти «Краснолиманська» (шахта «Краснолиманська» належить бізнесмену Віталію Кропачову).

«Тут не тільки корупція, а, з огляду на воєнний час, це взагалі зрада Батьківщини. Держшахти повинні працювати без всяких прошарків «смотрящих». Повинна бути політична воля керівництва країни. Відсутність збуту вугілля негативно впливає на галузь. Йде знищення своїх шахт, а потім будемо закуповувати вугілля у ворожої сторони - у Росії, і за ціною, яку зажадає Росія. Йде знищення енергетичної безпеки країни», - підкреслив Волинко.

Відзначимо, що раніше вугілля Львівсько-Волинського басейну реалізовувався за механізмом зустрічних поставок між ДТЕК та Центренерго. вугілля державних шахт Львівсько-Волинського басейну йшло на адресу ТЕС «ДТЕК Західенерго», а вугілля «ДТЕК Павлоградвугілля» і «ДТЕК Добропіллявугілля» - на адресу ТЕС державного «Центренерго». Однак пізніше Центренерго відмовилася брати вугілля шахт Західної України. Народний депутат, голова підкомітету з питань вугільної промисловості комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Михайло Бондар звинуватив в цьому бізнесмена Кропачова.

Нагадаємо, в ніч на середу, 29 травня, в селі Селець Сокальського району Львівської області на шахті «Лісова» ДП «Львіввугілля» на горизонті 242 м сталося обрушення породи, загинуло двоє людей. З цієї нагоди президент України Володимир Зеленський призначив на п'ятницю засідання РНБО.

Джерело: Вести