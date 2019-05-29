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    Президент України скликає засідання РНБО

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    <p>На засіданні РНБО мають обговорити проблеми вугільної галузі</p> - Президент України скликає засідання РНБО

    На засіданні РНБО мають обговорити проблеми вугільної галузі

    Орієнтовно засідання може відбутися у п’ятницю, 31 травня

    Рада національної безпеки та оборони України розгляне проблеми у вугільній галузі.

    Про це президент України Володимир Зеленський заявив 29 травня, під час брифінгу на Львівщині, повідомляє офіційний сайт глави держави.

    «Сталося велике горе – ми втратили двох людей. Ми сьогодні також почули про проблеми щодо умов праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО», – сказав глава держави після відвідання шахти «Лісова» у Сокальському районі, де внаслідок аварії загинули двоє гірників.

    Орієнтовно засідання може відбутися у п’ятницю, 31 травня.

    Президент також підкреслив, що сім’ї шахтарів, які загинули минулої ночі, одержать підтримку від держави.

    «Вже прийнято рішення виділити по 100 тисяч гривень», – повідомив він.

    Крім того, Зеленський наголосив, що особисто допоможе родинам загиблих у вирішенні житлового питання.

    Сьогодні Зеленський зустрівся з робітниками шахти «Лісова», які розказали йому про про затримки з виплатою заробітної платні.

    Нагадаємо, 29 травня близько четвертої години ночі, на шахті «Лісова» у Сокальському районі стався обвал породи, внаслідок чого під завалом опинились двоє гірників. Під час проведення рятувальної операції на поверхню їх підняли без ознак життя.

    Згодом в ДП «Львіввугілля» повідомили, що на шахті «Лісова» в ніч на 29 травня в 4-ту зміну на 181 бортовому штреку пласта «Сокальський» в районі сполучення з лавою №181 стався обвал порід покрівлі, яким було захоплено двоє працівників дільниці з видобутку вугілля №1.

    За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

    У Червонограді 29 травня оголосили день жалоби за загиблими гірниками шахти «Лісова» Михайлом Турком та Михайлом Павликом. У місті було обмежено проведення розважальних заходів та приспущено державний прапор на установах міста.

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