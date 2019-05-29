Президент України скликає засідання РНБО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На засіданні РНБО мають обговорити проблеми вугільної галузі

Орієнтовно засідання може відбутися у п’ятницю, 31 травня

Рада національної безпеки та оборони України розгляне проблеми у вугільній галузі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив 29 травня, під час брифінгу на Львівщині, повідомляє офіційний сайт глави держави.

«Сталося велике горе – ми втратили двох людей. Ми сьогодні також почули про проблеми щодо умов праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО», – сказав глава держави після відвідання шахти «Лісова» у Сокальському районі, де внаслідок аварії загинули двоє гірників.

Орієнтовно засідання може відбутися у п’ятницю, 31 травня.

Президент також підкреслив, що сім’ї шахтарів, які загинули минулої ночі, одержать підтримку від держави.

«Вже прийнято рішення виділити по 100 тисяч гривень», – повідомив він.

Крім того, Зеленський наголосив, що особисто допоможе родинам загиблих у вирішенні житлового питання.

Сьогодні Зеленський зустрівся з робітниками шахти «Лісова», які розказали йому про про затримки з виплатою заробітної платні.

Нагадаємо, 29 травня близько четвертої години ночі, на шахті «Лісова» у Сокальському районі стався обвал породи, внаслідок чого під завалом опинились двоє гірників. Під час проведення рятувальної операції на поверхню їх підняли без ознак життя.

Згодом в ДП «Львіввугілля» повідомили, що на шахті «Лісова» в ніч на 29 травня в 4-ту зміну на 181 бортовому штреку пласта «Сокальський» в районі сполучення з лавою №181 стався обвал порід покрівлі, яким було захоплено двоє працівників дільниці з видобутку вугілля №1.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

У Червонограді 29 травня оголосили день жалоби за загиблими гірниками шахти «Лісова» Михайлом Турком та Михайлом Павликом. У місті було обмежено проведення розважальних заходів та приспущено державний прапор на установах міста.