Головна Київ Новини
search button user button menu button

З’явилися фото уламків ракет, якими РФ атакувала Київ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
З’явилися фото уламків ракет, якими РФ атакувала Київ
Уламки російської ракети, що впали у Голосіївському районі Києва
фото із соцмережі

Уламки збитих ракет упали в Голосіївському та Шевченківському районах столиці 

Після чергової ворожої атаки у Києві виявляють уламки ракет. Фото шматків ворожих ракет публікують телеграм-канали.

Зокрема, оприлюднено фото уламків ракети, що впали у подвір’ї приватного житлового будинку в Голосіївському районі Києва.

5 фото
На весь екран
фото із соцмережі

Правоохоронці закликають киян про такі знахідки повідомляти в поліцію, щоб задокументувати факти російської агресії.

Нагадаємо, у ніч на 9 травня російські окупанти здійснили п’яту повітряну атаку на Київ із початку травня. Сьогоднішня нічна атака була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей. Влучань не допущено.

КМВА повідомила про наслідки ракетної атаки: у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків в подвір'я приватного будинку сталось загоряння, у Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що палаючий уламок, що впав у Голосіївському районі, загасили. Постраждалих та пошкоджень немає. Фахівці-вибухотехніки, рятувальники та поліція ще працюють на місці.

Теги: Київ ракета окупанти війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили ППО знищили всі повітряні цілі над столицею
Над Києвом знищено близько півтора десятка ракет: деталі від влади
Сьогодні, 06:41
Сили ППО збили над столицею ракети
Ракетна атака на Київ: уламки впали у двох районах
Сьогодні, 06:10
У Києві та області чути вибухи
У Києві та області чути вибухи
Сьогодні, 05:15

Новини

З’явилися фото уламків ракет, якими РФ атакувала Київ
З’явилися фото уламків ракет, якими РФ атакувала Київ
Над Києвом знищено близько півтора десятка ракет: деталі від влади
Над Києвом знищено близько півтора десятка ракет: деталі від влади
Ракетна атака на Київ: уламки впали у двох районах
Ракетна атака на Київ: уламки впали у двох районах
У Києві та області чути вибухи
У Києві та області чути вибухи
У Києві продають квартиру за понад 220 млн грн: який вигляд має помешкання
У Києві продають квартиру за понад 220 млн грн: який вигляд має помешкання
Міноборони показало, як сили ППО вночі збивали дрони над Києвом (відео)
Міноборони показало, як сили ППО вночі збивали дрони над Києвом (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Міноборони показало, як сили ППО вночі збивали дрони над Києвом (відео)
11K
Путін цинічно привітав лідерів декількох країн із «перемогою над нацизмом»
8674
Кардіолога відомої клініки, де лікувалися українські політики, затримано за вбивство пацієнтів
7841
Україна відкрила другий фронт війни
7118
Чи буде відключення світла з 15 травня: роз’яснення «Укренерго»
7042
Останній знімок перед смертю: історія жертв російських звірств у Бучі, що вражає

Новини

Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
7 травня, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
7 травня, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
7 травня, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
7 травня, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
7 травня, 15:57
Сварка Пригожина та Міноборони РФ: Банкова пояснила маневри росіян
7 травня, 15:38

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту