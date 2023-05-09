З’явилися фото уламків ракет, якими РФ атакувала Київ

Уламки російської ракети, що впали у Голосіївському районі Києва

Уламки збитих ракет упали в Голосіївському та Шевченківському районах столиці

Після чергової ворожої атаки у Києві виявляють уламки ракет. Фото шматків ворожих ракет публікують телеграм-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, оприлюднено фото уламків ракети, що впали у подвір’ї приватного житлового будинку в Голосіївському районі Києва.

5 фото На весь екран







фото із соцмережі

Правоохоронці закликають киян про такі знахідки повідомляти в поліцію, щоб задокументувати факти російської агресії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у ніч на 9 травня російські окупанти здійснили п’яту повітряну атаку на Київ із початку травня. Сьогоднішня нічна атака була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей. Влучань не допущено.

КМВА повідомила про наслідки ракетної атаки: у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків в подвір'я приватного будинку сталось загоряння, у Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що палаючий уламок, що впав у Голосіївському районі, загасили. Постраждалих та пошкоджень немає. Фахівці-вибухотехніки, рятувальники та поліція ще працюють на місці.