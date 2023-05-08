Росіяни обстріляли Харків та область ракетами: деталі

За попередньою інформацією, прильоти прийшлися на передмістя

Увечері 8 травня російські окупаційні війська обстріляли місто Харків та Харківську область ракетами С-300. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Зафіксовано щонайменше шість прильотів, є влучання у Харківському районі. На місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється, зазначив Синєгубов.

Міський голова обласного центра Ігор Терехов уточнив, що харків'яни чули п'ять вибухів – три з них навколо міста. Місця ще двох прильотів ДСНС уточнюють.

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Зауважимо, повітряна тривога в Харкові та області триває з 21:44. Тоді ж ОВА попередила, що окупанти знову завдають ударів, і закликала жителів залишатися в укриттях.

Терехов додав, що, за попередньою інформацією, усі ракети оминули Харків, прильоти прийшлися на передмістя.

Також звуки вибухів пролунали у Дніпрі, а в Дніпропетровській ОВА повідомили про роботу протиповітряної оборони.

У ніч на 8 травня ворог вдарив безпілотниками по столиці. Падіння уламків зафіксовано у Солом'янському, Святошинському та Шевченківському районах Києва.

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Крім того, цієї ночі ворог вдарив по Одеській області надзвуковими крилатими ракетами Х-22 по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на Чорноморському узбережжі. Унаслідок влучання сталася пожежа.

Нагадаємо, добігає кінця 439-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом цієї доби противник завдав 11 ракетних, 59 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.