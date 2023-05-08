Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни обстріляли Харків та область ракетами: деталі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росіяни обстріляли Харків та область ракетами: деталі
На місцях працюють екстрені служби
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За попередньою інформацією, прильоти прийшлися на передмістя

Увечері 8 травня російські окупаційні війська обстріляли місто Харків та Харківську область ракетами С-300. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зафіксовано щонайменше шість прильотів, є влучання у Харківському районі. На місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється, зазначив Синєгубов.

Міський голова обласного центра Ігор Терехов уточнив, що харків'яни чули п'ять вибухів – три з них навколо міста. Місця ще двох прильотів ДСНС уточнюють.

Зауважимо, повітряна тривога в Харкові та області триває з 21:44. Тоді ж ОВА попередила, що окупанти знову завдають ударів, і закликала жителів залишатися в укриттях.

Терехов додав, що, за попередньою інформацією, усі ракети оминули Харків, прильоти прийшлися на передмістя.

Також звуки вибухів пролунали у Дніпрі, а в Дніпропетровській ОВА повідомили про роботу протиповітряної оборони. 

У ніч на 8 травня ворог вдарив безпілотниками по столиці. Падіння уламків зафіксовано у Солом'янському, Святошинському та Шевченківському районах Києва.

Крім того, цієї ночі ворог вдарив по Одеській області надзвуковими крилатими ракетами Х-22 по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на Чорноморському узбережжі. Унаслідок влучання сталася пожежа.

Нагадаємо, добігає кінця 439-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом цієї доби противник завдав 11 ракетних, 59 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Читайте також: Нічна атака на Україну: Генштаб назвав кількість збитих дронів
Теги: Харків окупанти Олег Синєгубов Ігор Терехов тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог прицільно обстрілює Дніпропетровську область
Ворог надалі обстрілює Дніпропетровщину з артилерії: є постраждалі
16 квiтня, 21:06
Протягом доби українські захисники відбили понад 70 атак противника
ЗСУ відбили понад 70 атак противника на п'яти напрямках – Генштаб
18 квiтня, 06:30
Окупанти готуються до українського контрнаступу
В очікуванні контрнаступу: на Херсонщині ворог вимагає жителів прибережжя покинути домівки
23 квiтня, 04:24
Окупанти, схоже, вже не контролюють деякі острови в дельті Дніпра на південний захід від Херсона
Українські військові висадилися на лівому березі Херсонщини – ISW
23 квiтня, 05:49
Росіяни завдали чергових ударів по Херсонщині
Окупанти обстріляли Херсонщину: є загиблі та поранені
24 квiтня, 00:35
Рятувальна операція триває
Ракетна атака на Харківщину: з’явилося відео
25 квiтня, 09:47
Росіяни рили окопи, випадково розрили скотомогильник
Окупанти підчепили небезпечну хворобу, коли рили окопи на Запоріжжі
25 квiтня, 15:54
Наслідки ракетного удару по Павлограду
Унаслідок ракетного удару по Павлограду загинули дві людини
1 травня, 23:21
Тип озброєння, яким було завдано удари, не уточнюється
Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі (фото)
3 травня, 08:57

Події в Україні

Росіяни обстріляли Харків та область ракетами: деталі
Росіяни обстріляли Харків та область ракетами: деталі
Скільки і від кого допомоги отримала Україна: оприлюднено цифри
Скільки і від кого допомоги отримала Україна: оприлюднено цифри
Окупанти вдарили по Харкову
Окупанти вдарили по Харкову
Наслідки удару по Києву, ЄС зробив проект пакету санкцій проти РФ. Головне за 8 травня
Наслідки удару по Києву, ЄС зробив проект пакету санкцій проти РФ. Головне за 8 травня
Переплутали з українським розвідником. Під Бахмутом «вагнерівці» катували росіянина
Переплутали з українським розвідником. Під Бахмутом «вагнерівці» катували росіянина
США знімають з танків Abrams деяке обладнання: названо причину
США знімають з танків Abrams деяке обладнання: названо причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
«Американський адвокат» Путіна спрогнозував терміни переговорів між Україною та РФ
8958
Путін цинічно привітав лідерів декількох країн із «перемогою над нацизмом»
7478
Україна відкрила другий фронт війни
7284
Кардіолога відомої клініки, де лікувалися українські політики, затримано за вбивство пацієнтів
6467
Останній знімок перед смертю: історія жертв російських звірств у Бучі, що вражає
6059
Атака на Київ: Кличко вказав, де впали уламки ворожого дрона

Новини

Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
Вчора, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
Вчора, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
Вчора, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
Вчора, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
Вчора, 15:57
Сварка Пригожина та Міноборони РФ: Банкова пояснила маневри росіян
Вчора, 15:38

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту