Нічого не віддамо: представник України виступив на Раді безпеки ООН

Представник України вимагає від Ради безпеки ООН зробити кроки для відновлення миру і стабільності

Україна вимагає від РФ негайно повернутися до переговорів

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця на початку свого виступу під час засідання Радбезу ООН зняв маску і заявив, що вірус, від якого постраждала ООН, поширюється Кремлем.

Кислиця заявив, що всі країни ООН опинилися під загрозою нападу та нагадав, які країни вже окупувала Росія.

Визнання «незалежності» «ДНР» і «ЛНР» український дипломат назвав виходом Росії з Мінських угод.

Україна вимагає від Ради безпеки ООН зробити кроки для відновлення миру і стабільності, заявив Кислиця.

«Рада безпеки має узгодити або вирішити, які заходи необхідно вжити для відновлення миру і безпеки», – сказав він на засіданні.

Кислиця закликав РФ скасувати рішення про визнання «ДНР» та «ЛНР» та повернутися за стіл переговорів.

«Однак, як зазначив президент Володимир Зеленський, міжнародно визнані кордони України є і залишаться незмінними. Що б там Росія не робила... Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмося. Нікому нічого не віддамо», – зауважив представник України..

Він додав, що учора РФ повторила заяву щодо Грузії у 2008 році.

«Слово в слово скопіювали. Ніякої творчості», – додав він, демонструючи членам Радбезу ООН однакові шматки тексту, які були виділені в обох заявах.

Зазначимо, під час засідання Радбезу ООН дуже багато країн виступили на підтримку України та засудили дії Росії. У тому числі – США, Великобританія, Франція. Однак вони все ще сподіваються на діалог і закликають Росію до нього.

Росія відповіла на низку рішучих закликів світових лідерів щодо деескалації конфлікту в Україні .

«Прямий словесний напад на нас залишу без відповіді», – сказав представник Росії Василь Небензя.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

Джонсон вважає, що вторгнення Росії в Україну може відбутись у найближчі години.

МЗС Японії закликав своїх громадян негайно покинути Україну, оскільки не виключає розширення зони бойових дій.

Адміністрація президента США Джо Байдена наказала всім дипломатам, що залишилися в Україні, виїхати до Польщі.

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