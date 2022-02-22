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    Нічого не віддамо: представник України виступив на Раді безпеки ООН

    Представник України вимагає від Ради безпеки ООН зробити кроки для відновлення миру і стабільності - Нічого не віддамо: представник України виступив на Раді безпеки ООН
    Представник України вимагає від Ради безпеки ООН зробити кроки для відновлення миру і стабільності
    фото: ООН

    Україна вимагає від РФ негайно повернутися до переговорів

    Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця на початку свого виступу під час засідання Радбезу ООН зняв маску і заявив, що вірус, від якого постраждала ООН, поширюється Кремлем.

    Кислиця заявив, що всі країни ООН опинилися під загрозою нападу та нагадав, які країни вже окупувала Росія.

    Визнання «незалежності» «ДНР» і «ЛНР» український дипломат назвав виходом Росії з Мінських угод.

    Україна вимагає від Ради безпеки ООН зробити кроки для відновлення миру і стабільності, заявив Кислиця.

    «Рада безпеки має узгодити або вирішити, які заходи необхідно вжити для відновлення миру і безпеки», – сказав він на засіданні.

    Кислиця закликав РФ скасувати рішення про визнання «ДНР» та «ЛНР» та повернутися за стіл переговорів.

    «Однак, як зазначив президент Володимир Зеленський, міжнародно визнані кордони України є і залишаться незмінними. Що б там Росія не робила... Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмося. Нікому нічого не віддамо», – зауважив представник України..

    Він додав, що учора РФ повторила заяву щодо Грузії у 2008 році.

    «Слово в слово скопіювали. Ніякої творчості», – додав він, демонструючи членам Радбезу ООН однакові шматки тексту, які були виділені в обох заявах.

    Зазначимо, під час засідання Радбезу ООН дуже багато країн виступили на підтримку України та засудили дії Росії. У тому числі – США, Великобританія, Франція. Однак вони все ще сподіваються на діалог і закликають Росію до нього.

    Росія відповіла на низку рішучих закликів світових лідерів щодо деескалації конфлікту в Україні .

    «Прямий словесний напад на нас залишу без відповіді», – сказав представник Росії Василь Небензя.

    Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

    А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

    Джонсон вважає, що вторгнення Росії в Україну може відбутись у найближчі години.

    МЗС Японії закликав своїх громадян негайно покинути Україну, оскільки не виключає розширення зони бойових дій.

    Адміністрація президента США Джо Байдена наказала всім дипломатам, що залишилися в Україні, виїхати до Польщі.

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    Теги: МЗС Росія ООН Путін документи напад Сергій Кислиця
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    Нічого не віддамо: представник України виступив на Раді безпеки ООН