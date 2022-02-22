Постпред США в ООН назвала дії РФ атакою на суверенітет України

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд виступає перед Радою безпеки в Нью-Йорку

Це порушує основні принципи міжнародного права та кидає виклик статуту ООН, вважає Лінда Томас-Грінфілд

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд стверджує, що Росія здійснила неспровоковану атаку на суверенітет та територіальну цілісність України, визнавши незалежність «ЛНР» і «ДНР». Про це заявила Томас-Грінфілд, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН.

«Явна атака Росії на суверенітет та територіальну цілісність України є неспровокованою», – заявила американський дипломат, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН. Ця нарада була присвячена ситуації навколо України.

«Це атака на статус України як країни-учасниці ООН. Вона порушує основні принципи міжнародного права і кидає виклик нашому статуту [Статут ООН]», – вважає Томас-Грінфілд.

Говорячи про наказ Путіна про введення військ у Східну Україну для виконання «миротворчих обов’язків», вона сказала: «Це нісенітниця. Ми знаємо, які вони насправді»

Томас-Грінфілд сказала, що визнання Росією регіонів на сході України «очевидно є основою для спроби Росії створити привід для подальшого вторгнення в Україну».

«Ніхто не може стояти осторонь», – додала вона, назвавши дії Росії порушенням основного принципу міжнародного права.

Кроки Москви, як вважає постпред США, матимуть наслідки не лише для Європи.

«Наслідки цих дій відчуватимуться далеко за межами України...Путін хоче повернутися в той час, коли світом правили імперії. Це не 1919 рік», – зазначила дипломат.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

Джонсон вважає, що вторгнення Росії в Україну може відбутись у найближчі години.

МЗС Японії закликав своїх громадян негайно покинути Україну, оскільки не виключає розширення зони бойових дій.

Адміністрація президента США Джо Байдена наказала всім дипломатам, що залишилися в Україні, виїхати до Польщі.

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