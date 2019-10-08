Нідерланди почнуть розслідування щодо ролі України у катастрофі МН17



Розсилка ВІДПРАВИТИ

17 липня минуло п’ять років з дня, коли російські терористи збили над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17, в результаті чого загинули 298 людей

Депутатів від CDA цікавить, чому не був закритий повітряний простір над Донбасом

Парламент Нідерландів підтримав пропозицію CDA (Християнсько-демократична партія) щодо додаткового розслідування, яке має бути зосереджене на обставинах незакриття повітряного простору над сходом України на момент авіакатастрофи рейсу МН17.

Рішення було прийнято одноголосно.

«Пропозицію щодо подальшого розслідування того факту, що не був закритий повітряний простір над Україною, щойно було прийнято одноголосно», - написав 8 жовтня у Twitter депутат від CDA Кріс ван Дам.

Motie nader feitenonderzoek sluiting luchtruim Oekraïne zojuist met algemene stemmen aangenomen. Fijn dat we kamerbreed kunnen optrekken inzake #MH17. @StichtingMh17 @cdavandaag https://t.co/xrP9Ulckec — Chris van Dam (@ChrisvanDamCDA) 8 жовтня 2019 р.

До слова, в ООН сподіваються, що всі держави-члени будуть співпрацювати щодо розслідування трагедії збитого над Донбасом влітку 2014 року літака Малазійських авіаліній рейсу MH17.

Державний секретар з європейських справ міністерства Європи і закордонних справ Франції Амелі Моншален заявила, що Рада Європи сприятиме притягненню до відповідальності причетних до збиття пасажирського літака рейсу МН17.

В Україні почалися зйомки фільму про катастрофу МН17.

Нагадаємо, у Нідерландах заявили про нових свідків у справі про збиття МН17.

Зазначимо, 17 липня минуло 5 років з дня, коли російські терористи збили над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17, в результаті чого загинули 298 людей, 80 з яких - діти.

У справі збитого малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17 СБУ під керівництвом Генпрокуратури склала повідомлення про підозру чотирьом особам - трьом громадянам Росії і одному українцю.

Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.