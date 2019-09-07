Більдт назвав «красномовною» вимогу РФ обміняти важливого свідка у справі МН17



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Співголова Європейської ради із закордонних справ Карл Більдт

Ключовою вимогою Кремля було отримати під власний контроль одного зі свідків збиття рейсу МН17

Відомий шведський політик, співголова Європейської ради із закордонних справ Карл Більдт назвав «красномовною» вимогу Росії включити в перелік осіб, які підлягають обміну, свідка у справі про збиття літака рейсу МН-17.

Відповідне повідомлення Більдт розмістив у Twitter.

«Без сумніву, вітаю. Але це дуже красномовно, що ключовою вимогою Кремля було очевидно знову отримати під власний контроль одного з ключових свідків збиття рейсу МН17», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін утримуваними особами у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Серед осіб, яких Україна передала Росії – свідок у справі катастрофи малайзійського рейсу MH17 колишній «командир ППО» міста Сніжне Володимир Цемах. В інтерв’ю одному з сепаратистських ЗМІ Цемах відверто розповідав про катастрофу малайзійського Boeing-777 та навіть підтверджував, що ракету було випущено з ПЗРК «Бук».

3 вересня Артемівський міськрайонний суд Донецької області визнав винним танкіста батальйону «Август» організації «ЛНР», громадянина Росії Руслана Гаджиєва, звинуваченого у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України), участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України), незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України) і терористичному акті (ч. 3 ст. 258 КК України). Суд призначив бойовику 15 років в’язниці з конфіскацією майна.

Київський апеляційний суд 5 вересня відпустив Цемаха під особисте зобов’язання. Цей крок, ймовірно, розблокував процес обміну полоненими.

Одразу після звільнення Цемаха президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін утримуваних осіб між Росією і Україною буде «масштабним» і стане кроком до нормалізації відносин між країнами.

Згодом свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

Нагадаємо, сьогодні, 7 серпня, Цемаха і Вишинського поправили у Москву.

Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха, який приземлився сьогодні у Внуково разом з іншими особами.