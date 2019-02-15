Німеччина надасть НАТО свою кіберзброю



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Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн Фото: bild.de

За допомогою кібератак військові можуть відключати сайти та телекомунікаційні мережі противників

Німеччина приєдналась до країн, які надають в розпорядження НАТО свої кіберпотужності, передає Deutsche Welle.

«Так само, як ми надаємо в розпорядження НАТО сухопутні війська, військово-повітряні та військово-морські сили, тепер ми також можемо надавати в розпорядження НАТО і наші потужності у кіберсфері», - заявила міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн.

Мета цього кроку – краща озброєність НАТО у кіберпросторі з огляду на заплановане використання під час операцій Альянсу кіберзброї. Йдеться, для прикладу, про місії в Афганістані чи Іраку. В НАТО оголосили кіберпростір окремою сферою проведення операцій у 2016 році, а в 2017-му домовилися про відповідні директиви щодо військових кібернападів.

У Бундесвері в 2017 році створили окремий підрозділ «кібер- та інформаційний простір». На даний момент він нараховує 13,5 тисяч військових та цивільних співробітників і повинен бути у повній боєготовності до 2021 року.

Поки НАТО не розвиває власні потужності для кібератак, їх добровільно надають держави-члени Альянсу. Минулого року це робили вже США, Великобританія, Нідерланди, Естонія та Данія. Як у випадку з іншими військовими ресурсами, такими як танки і літаки, члени Альянсу зберігають контроль над своїми кіберпотужностями і надають їх у розпорядження НАТО, коли це необхідно для місій і операцій.

Як повідомлялось, НАТО розмірковує над тим, яким чином Альянс може збільшити присутність у Чорному морі.