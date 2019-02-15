У Берліні через страйк не працює громадський транспорт



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15 лютого у Берліні не працює метро, трамваї та більшість автобусів

Нинішній страйк є найбільшим за сім років

Громадський транспорт Берліна вранці п'ятниці, 15 лютого, розпочав попереджувальний страйк - найбільший за останні сім років, інформує агенція dpa. Страйкарі вимагають скорочення робочих годин і збільшення зарплатні.

Автобуси і трамваї залишились у депо, станції метро зачинені. У столиці Німеччини від страйку постраждали сотні тисяч жителів, котрі користуються громадським транспортом. «Страйк відбувається за планом», – заявив речник профспілки Verdi, котра закликала до протестів 14 тисяч співробітників сфери громадського транспорту в Берліні.

Попереджувальний страйк має припинитися о 12 годині дня за місцевим часом.



За графіком у Берліні працюють регіональні потяги і міська електричка (S-Bahn). Також у звичному режимі працюють автобуси на околицях Берліна та пороми, котрі обслуговує берлінської транспортної компанії BVG.