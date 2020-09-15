ЗМІ: Навальний після одужання планує повернутися до Росії



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Олексій Навальний добре пам'ятає й усвідомлює все, що з ним сталося

Опозиціонер хоче повернутися додому до Росії і «продовжити свою справу»

Російський опозиційний політик Олексій Навальний відразу після одужання планує повернутися до Росії.

Про це повідомляє видання New York Times.

За даними джерела видання, про це Навальний заявив німецькому прокурору після того як вийшов зі стану коми.

«Він не збирається вирушати на заслання до Німеччини. Він хоче повернутися додому до Росії і продовжити свою справу», - повідомило джерело.

Також повідомляється, що Навальний добре пам'ятає й усвідомлює все, що з ним сталося. Опозиціонер відмовився співпрацювати з російською стороною, яка запропонувала провести спільне розслідування обставин отруєння.

До слова, за інформацією Reuters, омські лікарі навмисне приховували факт отруєння Навального.

Як повідомлялося, 14 вересня, три лабораторії підтвердили, що Навального отруїли «Новачком».

До слова, Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.

Між іншим, держсекретар США Майк Помпео допустив організацію отруєння Навального російськими чиновниками.

Також 9 вересня Німеччина передала результати аналізів Навального до Організації із заборони хімічної зброї. Німецькі фахівці також не планують ділитися результатами досліджень із росіянами, за що отримали критику від влади РФ.

G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Олексія Навального «хотіли змусити мовчати».

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.