Навальний зізнався в коханні і вимагає повернути одяг



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Олексій Навальний зі своєю дружиною Юлею Фото: Олексій Навальний, Facebook

Навального цікавить, де той одяг, у якому він був у день отруєння

Російський опозиціонер Олексій Навальний зізнався своїй дружині Юлії в коханні. Зворушливий допис з’явився на його сторінці у Facebook.

«У нас з Юлею 26 серпня була річниця - 20 років весілля, але я навіть радий, що пропустив і можу це написати сьогодні, коли знаю про любов трохи більше, ніж місяць тому», - написав Навальний.

Він розповів, як до нього після виведення з коми приходила дружина і про свої почуття в ті моменти. «Я лежу. Мене вже вивели з коми, але я нікого не впізнаю, не розумію, що відбувається. Не кажу і не знаю, що таке говорити. І все моє проведення часу полягає в тому, що я чекаю, коли прийде Вона. Хто вона - неясно. Як вона виглядає - теж не знаю. Навіть якщо мені вдається розгледіти щось розфокусованим поглядом, то я просто не в змозі запам'ятати картинку. Але Вона інша, мені це зрозуміло, тому я весь час лежу і її чекаю. Вона приходить і стає головною в палаті. Вона дуже зручно поправляє мені подушку. У неї немає тихого співчутливого тону. Вона говорить весело і сміється. Вона розповідає мені щось. Коли вона поруч, ідіотські галюцинації відступають. З нею дуже добре. Потім вона йде, мені стає сумно, і я знову починаю її чекати», - поділився спогадами Навальний.

Він зазначив, що тепер точно знає на своєму досвіді: любов зцілює і повертає до життя. «Юля, ти мене врятувала, і нехай це впишуть в підручники з нейробіології», - сказав Навальний.

Крім того, він зробив перший після отруєння запис у своєму блозі. У ньому політик зазначив, що пройшов рівно місяць з того, як його намагалися вбити отруйною речовиною, «однак в російській політичній і юридичній реальності нічого цього не існує». «У Росії кримінальної справи немає, а є «дослідча перевірка за фактом госпіталізації». Таке враження, що я не в кому впав в літаку, а послизнувся в супермаркеті і зламав ногу», - сказав Навальний.

Він додав, що нічого іншого не чекав. «Мене зараз цікавить одне: мій одяг. А саме той одяг, в якому я був в день отруєння 20 серпня. 30 днів «дослідчої перевірки» були використані для того, щоб ховати цей найважливіший доказ. Перед тим, як вирішити мене відвезти до Німеччини, весь одяг з мене зняли, і відправили абсолютно голого. З урахуванням того, що на моєму тілі «Новачок» був виявлений, і контактний спосіб зараження досить імовірний, мій одяг - дуже важливий речовий доказ. Відведені за законом 30 діб дослідчої перевірки минули. Я вимагаю, щоб мій одяг акуратно упакували в целофановий пакет і повернули мені», - заявив Навальний.

Нагадаємо, що Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.

До слова, Навального хочуть номінувати на Нобелівську премію миру.

інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».

Раніше в Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.