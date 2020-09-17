Навального хочуть номінувати на Нобелівську премію миру



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Олексій Навальний

Опозиціонера висунула «низка професорів визнаних університетів, які займаються Росією»

Російського опозиційного політика Олексія Навального, який пережив отруєння речовиною з групи «Новачок» висунули на Нобелівську премію миру. Про це повідомив професор університету Ратгерс в Нью-Джерсі Сергій Єрофєєв.

За його словами, Навального на здобуття премії висунула «низка професорів визнаних університетів, які займаються Росією», але конкретних імен він не назвав.

«Процес висунення почали вчені, але це не означає, що не зʼявляться державні діячі або представники міжнародних організацій, які за ними підуть. У будь-якому випадку, важливо памʼятати, що першими виявились не політики, а саме вчені. Навіть ті колеги, які вважають, що Нобелівська премія миру дещо дискредитована, згодні дати їй шанс, якщо її отримає Олексій», – написав Єрофєєв.

Нагадаємо, що шведський парламентарій теж висунув Трампа на Нобелівську премію миру.

До відома, у 2019 році прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе номінував президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру «за внесок в денуклеаризацію Корейського півострова і підтримання миру в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні».

Як повідомлялося, Трамп виступив за зупинку будівництва «Північного потоку-2» через отруєння Навального.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.