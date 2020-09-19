Навальний розповів про своє відновлення після отруєння



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Олексій Навальний вже сам ходить по сходах Фото: Олексій Навальний, Instagram

Навальний зізнався, що у нього ще тремтять ноги

Російський опозиціонер Олексій Навальний в суботу, 19 вересня, розповів на своїй сторінці в Instagram, як проходить його відновлення після важкого отруєння. За словами політика, він ще не може самостійно налити собі води або користуватися телефоном, але зазначив, що ще недавно не міг розмовляти і нікого не впізнавав.

«Щоранку до мене приходив лікар і казав: Олексій, я приніс дошку, давайте придумаємо, яке на ній написати слово. Це приводило мене в розпач, бо хоч я вже і розумів в цілому, що хоче лікар, але не розумів, де брати слова», - розповів Навальний.

Він зізнався, що у нього тремтять ноги, коли він йде по сходах, але зараз він вже розуміє, що перед ним сходи, «а раніше б просто тупо стояв і дивився».

Навальний подякував лікарям берлінської клініки «Шаріте», які, за його словами, «перетворили його з «технічно живої людини» в того, хто має всі шанси знову стати «Вищою Формою Істоти Сучасного Суспільства» - людиною, яка вміє швидко гортати інстаграм і без роздумів розуміє, де ставити лайки».

Нагадаємо, що Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.

До слова, Навального хочуть номінувати на Нобелівську премію миру.

інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».

Раніше в Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.