Німеччина відмовилася надсилати кораблі до Керченської протоки



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Офіційний представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт

В уряді ФРН вважають, що нові санкції є «дещо поспішною» ініціативою

Уряд Німеччини відхилив заклик України надіслати німецькі військові кораблі до Чорного моря у зв'язку з агресивними діями Росії в Керченській протоці.

Про це заявив прес-секретар уряду Штеффен Зайберт, пише DW.

«Зараз найголовніше - стриманість і діалог. Надсилання німецьких кораблів до узбережжя Криму не планується, оскільки Німеччина домагається від обох сторін стриманості і зниження ескалації», - сказав він.

Зайберт додав, що нові санкції є «дещо поспішною» ініціативою, адже вони «не є водопровідним краном, який відкривають і закривають за потреби».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко закликав країни НАТО направити військові кораблі в Азовське море після атаки Росії на українських моряків у Керченській протоці.

Канцлер ФРН Ангела Меркель підтвердила свою позицію: конфлікт на сході України має бути вирішений дипломатичними засобами, але санкції проти РФ вона підтримує.

Як повідомлялося, прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксира «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

У зв’язку з цим, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

Зазначимо, командувач Військово-морських сил Ігор Воронченко заявив, що Україна буде просити закрити Босфор для Росії через агресію в Керченській протоці. «Російська Федерація намагається встановити і поширити своє панування в Балтійському морі, в Арктиці, на Середньому і Далекому Сході», - додав він.