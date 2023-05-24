Посол показав танки Leopard 1A5, які Німеччина передасть Україні (фото та відео)

Німеччина надасть 110 танків Leopard 1 для Збройних сил України

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв показав танки Leopard 1A5, які Берлін та інші країни обіцяли передати Києву.

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Олексій Макєєв показав один з танків Leopard 1 фото: Олексій Макеєв

Дипломат опублікував фото та відео у Twitter у середу, 24 травня.

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«110 Leopard 1A5. Вже скоро», – написав Макеєв.

Нагадаємо, союзники із Північноатлантичного альянсу обіцяють поставити в Україну шість батальйонів танків Leopard, що у сумі складатиме 160 одиниць. При цьому більшу частину танків обіцяють лише до кінця поточного року. Війна в Україні, вважають західні союзники, 2023 року не закінчиться.

Раніше стало відомо, коли розпочнеться навчання ЗСУ на танках Abrams. Сполучені Штати Америки розпочнуть навчання українських військових роботі з танками M1A1 Abrams протягом наступного тижня або найближчим часом.

До слова, польський збройовий концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) завершує переговори з виробниками танків Leopard 2 щодо здійснення в Польщі капітального ремонту техніки, переданої Україні.