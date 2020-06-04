Німеччина з 15 червня відкриє в'їзд для іноземців із понад 20 країн



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Німеччина з 15 червня відкриє в'їзд для іноземців із понад 20 країн

Для громадян за межами європейського континенту введені ФРН заборони на в'їзд зберігаються поки повною мірою

З 15 червня міністерство закордонних справ ФРН зніме обмеження на в'їзд для громадян з 26 країн Євросоюзу.

Про це повідомляє Deutsche welle із посиланням на МЗС ФРН.

В Німеччину зможуть в'їжджати також громадяни Великої Британії і чотирьох країн, що входять в Шенгенську зону, але не є членами ЄС: Ісландії, Норвегії, Швейцарії та Ліхтенштейну.

Крім того, з середини червня міністерство закордонних справ ФРН дозволить німцям здійснювати поїздки європейським континентом. В цілому їм можна буде відвідати 31 країну.

Для громадян за межами європейського континенту запроваджені ФРН заборони на в'їзд зберігаються поки повною мірою. Влада Німеччини може переглянути їх, але з огляду на рішення Єврокомісії. У Брюсселі, як очікується, поточного або наступного тижня повинні розглянути питання про продовження обмеження на в'їзд до ЄС з третіх країн.

Варто зазначити, ще не всі країни Європи готові приймати туристів. У Великій Британії, наприклад, зобов'язують іноземців проходити 14-денний карантин після 15 червня. Кордони Іспанії і Норвегії залишаться закритими для туристів. Іспанія збирається зняти обмеження на в'їзд з 21 червня, хоча офіційно поки говорять про 1 липня. Крім того, є сумніви, що намір італійського прем'єра Луїджі Ді Майо 15 червня відкрити Європу зможе бути реалізований.

17 березня МЗС ФРН оголосило застереження від поїздок по всьому світу. Зазвичай такі правила діяли лише для небагатьох країн - тих, де йде громадянська війна або є інші вагомі ризики для життя і здоров'я.

У зв'язку з пандемією коронавіруса Німеччина на початку весни повернула на батьківщину майже чверть мільйона чоловік.

Нагадаємо, влада Кіпру схвалила план дій щодо відновлення роботи аеропортів Ларнаки та Пафосу.

До слова, Греція назвала 20 країн, з яких почне приймати туристів. України у списку немає, натомість є Чехія.

Жителям наступних двадцяти країн, які, на думку Греції, показали позитивні епідеміологічні дані, буде дозволено в'їхати в країну з 15 червня: Кіпр, Ізраїль, Німеччина, Китай, Австралія, Японія, Данія, Австрія, Болгарія, Сербія, Румунія, Албанія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина, Норвегія.