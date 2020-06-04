У Covid-19 виявили частину людського білка



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У Covid-19 виявили частину людського білка Фото: Niaid-Rml / Global look

Фахівці з Кембриджа припустили, що вірус спеціально еволюціонував

Вчені з Кембріджського університету виявили в коронавірусу вставку, яка ідентична частині людського білка.

Дослідження опубліковане на сайті наукового журналу eLife.

За допомогою штучного інтелекту фахівці вирішили знайти унікальні послідовності в білках SARS-CoV-2. В результаті їх знайшли там, де регулюється можливість входу коронавірусу в людську клітину.

Порівняння зі штамами атипової пневмонії SARS-CoV і підозрюваними штамами зоонозного походження показало, що SARS-CoV-2 набув послідовність вставки на ділянці S1 / S2.

З більш ніж 20 тисяч людських білків пептид RRARSVAS присутній тільки в одному - ENaC-ɑ, відзначають вчені. Його низька активність на поверхні дихальних шляхів призводить до порушення реабсорбції рідини.

Ця патологія була помічена у хворих Covid-19 з гострим респіраторним дистрес-синдромом.

Фахівці з Кембриджа припустили, що вірус спеціально еволюціонував для імітації субстрату протеази людини.

Зазначимо, наприкінці травня американські лікарі виявили шість нових симптомів Covid - 19. Зазначається, що до задишки, кашлю і гарячки додалися лихоманка, тремтіння від лихоманки, м'язовий біль, головний біль, біль в горлі, а також втрата смаку та нюху.

В середині травня влада Великої Британії заявила про додавання втрати нюху і смаку до офіційного списку симптомів при зараженні Covid-19. За словами медиків, зазвичай даний симптом не виявляється на початковому етапі, але може зберігатися протягом декількох тижнів після проникнення вірусу в організм.