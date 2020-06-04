  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Ірані починається друга хвиля коронавірусу

    • Розсилка
    В Ірані починається друга хвиля коронавірусу - В Ірані починається друга хвиля коронавірусу
    В Ірані починається друга хвиля коронавірусу
    Фото: AFP

    Загальне число хворих в Ірані становить понад 160 тисяч, з них понад 8 тисяч осіб померли

    У середу, 3 червня Іран повідомив про 3134 нових випадки коронавірусу за добу.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    Даний показник став рекордним за останні два місяці і в два рази перевищив показники, які фіксувалися минулого тижня.

    За словами представника міністерства охорони здоров'я Ірану Кіануша Джаханпура, найближчими днями необхідне суворе дотримання заходів соціального дистанціювання та використання масок.

    Згідно з офіційними даними, загальне число хворих в Ірані становить понад 160 тисяч, з них понад 8 тисяч осіб померли.

    В Ірані почали пом'якшувати обмежувальні заходи на початку квітня для підтримки ослабленої санкціями США економіки. На той момент загальна кількість хворих в країні становила близько 70 тисяч.

    Раніше в Ірані жінка у віці 107 років одужала після зараження на коронавірус.

    Нагадаємо, у Чорногорії більше немає хворих на коронавірусну хворобу Covid-19, відтак ця країна стала першою в Європі, котра подолала епідемію.

    США Іран коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ