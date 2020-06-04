В Ірані починається друга хвиля коронавірусу
Загальне число хворих в Ірані становить понад 160 тисяч, з них понад 8 тисяч осіб померли
У середу, 3 червня Іран повідомив про 3134 нових випадки коронавірусу за добу.
Про це повідомляє Bloomberg.
Даний показник став рекордним за останні два місяці і в два рази перевищив показники, які фіксувалися минулого тижня.
За словами представника міністерства охорони здоров'я Ірану Кіануша Джаханпура, найближчими днями необхідне суворе дотримання заходів соціального дистанціювання та використання масок.
Згідно з офіційними даними, загальне число хворих в Ірані становить понад 160 тисяч, з них понад 8 тисяч осіб померли.
В Ірані почали пом'якшувати обмежувальні заходи на початку квітня для підтримки ослабленої санкціями США економіки. На той момент загальна кількість хворих в країні становила близько 70 тисяч.
Раніше в Ірані жінка у віці 107 років одужала після зараження на коронавірус.
Нагадаємо, у Чорногорії більше немає хворих на коронавірусну хворобу Covid-19, відтак ця країна стала першою в Європі, котра подолала епідемію.