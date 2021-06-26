В Москві жорстко розігнали мітинг комуністів проти примусової вакцинації (відео)

У Москві на мітингу проти примусової вакцинації силовики затримали принаймні 8 осіб

В автозаку опинилися ті, хто тримав знамена Компартії РФ, й ті, хто намагався відбити затриманих

У Москві на влаштованому в суботу, 26 червня 2021 року, мітингу проти примусової вакцинації силовики затримали принаймні 8 осіб, передає російський правозахисний проєкт ОВД-Інфо.

«У деяких випадках співробітники поліції діяли особливо жорстко», — зазначає видання.

Акція організовувалася лівими й проводилася в форматі зустрічі з депутатом від КПРФ Валерієм Рашкіним.

Серед затриманих — Анатолій Баженов, депутат Московської міської думи від КПРФ Микола Зубрілін, учасник «Лівого фронту» Андрій Селезньов, блогер Ігор Шнуренко, активіст громадського руху «Батьки Москви» Володимир Щербак, учасник товариства «Офіцерські збори».

За даними OpenMedia, в автозаку опинилися ті, хто тримав знамена Компартії РФ, й ті, хто намагався відбити затриманих.

Як пише КоммерсантЪ, противники обов'язкових щеплень збиралися у Новопушкінському сквері.

Стрім з акції

Затримання

Як вже передавав «Главком», у Росії зараз вирує новий, небезпечніший за попередні штам коронавірусу «Дельта», через що сусідні країни (серед яких і Україна), а також Євросоюз, обмежують в'їзд до себе росіян.

За останніми статистичними даними, Росія – лідер за кількістю смертей від коронавірусу в Європі.

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