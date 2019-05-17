Німецький міністр заявив, що Росія є частиною Ради Європи



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З літа 2017 року Росія більше не сплачує членські внески до Ради Європи

В п'ятницю в Гельсінкі продовжиться зустріч міністрів закордонних справ 47 держав-членів Ради Європи

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас наполягає, що Росія повинна залишитися членом Ради Європи з усіма її правами і обов'язками.

Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt.

«Росія є частиною Ради Європи. Я сподіваюся, що ми зробимо рішучий крок вперед на зустрічі міністрів тут», - сказав німецький міністр перед від'їздом на зустріч міністрів закордонних справ 47 держав-членів Ради Європи, яка продовжиться в п'ятницю в Гельсінкі.

Як відомо, суперечка про членство Росії триває вже п'ять років. У відповідь на анексію Криму Парламентська асамблея Ради Європи в 2014 році позбавила Росію певних прав, включаючи право голосу.

У відповідь на санкції Москва вирішила більше не надсилати делегацію до ПАРЄ. Крім того, з літа 2017 року Росія більше не сплачує членські внески до Ради Європи.

Цього року Раді Європи виповнюється 70 років, і Маас заявив, що «цим можна пишатися».

«Рада Європи є оплотом міжнародного права. Той факт, що ми домовилися про Конвенцію з прав людини, яка діє від Владивостока до Лісабона, є унікальним досягненням», - сказав міністр.

Нагадаємо, постійний представник РФ при Раді Європи Іван Солтановський заявив, що Москва прораховує всі можливості стосовно подальшого перебування в РЄ і виходу із Європейської конвенції з прав людини. В червні має закінчитися дворічний термін, по завершенню якого може бути призупинене членство РФ в РЄ через несплату грошових внесків.

Джерело: Європейська правда