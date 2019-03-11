Жителі Житомирщині стали частіше сплачувати за газ онлайн новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Житомиргаз Збут» налагодив роботу відразу чотирьох сервісів

У 2018 році більше 25 тисяч клієнтів ТОВ «Житомиргаз Збут» заплатили за спожитий газ за допомогою онлайн-сервісів компанії. У 2017 році споживачі сплатили онлайн 12 820 разів. З початку 2019 року онлайн-оплату здійснили майже 6 500 тис. разів.

ТОВ «Житомиргаз Збут» налагодило роботу відразу чотирьох сервісів, за допомогою яких клієнти компанії можуть швидко оплатити спожитий газ прямо з Особистого кабінету: Portmone.com, iPay.ua, EasyPay.ua і Masterpass.

Крім того, заплатити за газ віддалено можна через Ощад 24, Приват 24, Ibox, а також з мобільного додатка 104 Mobile, месенджера 7104ua у Viber або за допомогою звичайного телефону через IVR.

«Інтерес споживачів газу до дистанційних сервісів оплати зростає, тому ТОВ «Житомиргаз Збут» віднедавна додав до переліку сервісів ще один: Viber-bot 7104UA. З його допомогою споживач може сплатити за послуги газопостачання, передати показання газового лічильника, перевірити поточний баланс по п’яти особових рахунках та переглянути історію споживання та оплат», - розповідає директор ТОВ «Житомиргаз Збут» В’ячеслав Тарасов.

Сервіси онлайн-оплати послуг газопостачання дозволяють зберегти шаблон платежу, картку для розрахунку або користуватися електронним гаманцем. Оплата комунальних послуг онлайн здійснюється будь-якими платіжними картами Visa і Master Card. Про наявність та розмір комісії платіжний сервіс інформує клієнта до укладання угоди. Після успішної оплати на екрані буде відображена квитанція. При бажанні її можна роздрукувати, зберегти або переслати на вказану адресу електронної пошти. Кошти надійдуть на рахунок постачальника газу вже протягом одного-двох днів.