Норвегія заявила, що Росія проводить масштабні військові навчання з підводними човнами



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В операції беруть участь 10 російських підводних човнів, вісім із них – атомні

Норвезька розвідка повідомила, що Росія розпочала найбільші з часів «холодної війни» військові навчання з підводними човнами в Північній Атлантиці, зокрема з атомними.

Про це повідомляє NRK.

«Це найбільша російська операція з підводними човнами з початку 1990-х та часів холодної війни. Це операція, щоб показати свою військову силу», - йдеться в повідомленні.

В операції беруть участь 10 російських підводних човнів, вісім із них - атомні. Очікується, що військові навчання триватимуть 60 днів.

За інформацією розвідки, човни намагатимуться максимально далеко виїхати в західну частину Атлантичного океану так, щоб їх не виявили.

«Служба розвідки повідомляє, що метою Росії є показати, що вона здатна загрожувати східному узбережжю США, потрапляючи якомога далі в Атлантику», - пише видання.

До слова, у порту норвезького міста Тромсе 26 вересня затонув російський траулер «Бухта Наездник».

Джерело: Громадське