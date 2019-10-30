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    Норвегія заявила, що Росія проводить масштабні військові навчання з підводними човнами

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    Норвегія заявила, що Росія проводить масштабні військові навчання з підводними човнами

    В операції беруть участь 10 російських підводних човнів, вісім із них – атомні

    Норвезька розвідка повідомила, що Росія розпочала найбільші з часів «холодної війни» військові навчання з підводними човнами в Північній Атлантиці, зокрема з атомними.

    Про це повідомляє NRK.

    «Це найбільша російська операція з підводними човнами з початку 1990-х та часів холодної війни. Це операція, щоб показати свою військову силу», - йдеться в повідомленні.

    В операції беруть участь 10 російських підводних човнів, вісім із них - атомні. Очікується, що військові навчання триватимуть 60 днів.

    За інформацією розвідки, човни намагатимуться максимально далеко виїхати в західну частину Атлантичного океану так, щоб їх не виявили.

    «Служба розвідки повідомляє, що метою Росії є показати, що вона здатна загрожувати східному узбережжю США, потрапляючи якомога далі в Атлантику», - пише видання.

    До слова, у порту норвезького міста Тромсе 26 вересня затонув російський траулер «Бухта Наездник».

    Джерело: Громадське

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