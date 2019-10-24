У Кремлі відреагували на заяву Кисельова про наступника Путіна



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Повноваження Путіна на посту президента закінчаться в 2024 році

Пєсков каже, що до наступних виборів президента РФ ще далеко

Росія зараз знаходиться на «початковій стадії президентського циклу», тому про вибір наступника для президента РФ Володимира Путіна зараз ніхто не думає. Так глава пресслужби Кремля Дмитро Пєсков прокоментував слова керівника МІА «Росія сьогодні» Дмитра Кисельова про пошук Путіним наступника.

«Ми знаходимося в початковій стадії президентського циклу. Тому (в Кремлі) зараз про це ніхто не думає, зараз всі займаються напруженою роботою», - сказав Пєсков, додавши, що до наступних виборів президента ще далеко.

Як відомо, напередодні генеральний директор МІА «Росія сьогодні», російський журналіст-пропагандист Дмитро Кисельов, виступаючи на лекції для першокурсників факультету журналістики Московського держуніверситету, заявив, що президент Росії Володимир Путін готує собі наступника на посту.

Повноваження Путіна на посту президента закінчаться в 2024 році. Згідно з Конституцією Росії, одна і та ж особа не може займати пост президента більше двох термінів поспіль. Це означає, що Путін, який був обраний главою держави в 2012 році і переобраний в 2018 році, не зможе брати участь в президентських виборах 2024 року.

До слова, від лютого до вересня 2019 року в півтора рази збільшилася частка росіян, які сумарно оцінюють своє ставлення до України як «добре». На сьогодні позитивне ставлення до сусідньої держави декларують 56% росіян, що є максимальним показником в «посткримський» період, починаючи з квітня 2014 року.

Джерело: РБК