РНБО застосує санкції стосовно земельних махінаторів. У Зеленського розповіли деталі

Міністр запевнив, що майже в кожній області за перевіреною схемою відбувався процес відчуження

У режимі безоплатної приватизації за двадцять років було виведено з державної в приватну власність більше ніж 5 млн гектарів землі. Фактично вкрали територію Словаччини на території України. Міністр аграрної політики Роман Лещенко в інтерв’ю «Лівому берегу» розповів, яким чином найкращі землі були відчужені та як покарають махінаторів.

За словами Лещенка, усе найбільш цінне було розграбоване по всій країні. «Це була схема, за якою відпрацьовували відчуження цих земель. Тому ми зараз разом із Держгеонадра проводимо обмін інформацією», – підкреслив міністр.

«До цих справ причетна величезна кількість чиновників. За результатами незалежного міжнародного антикорупційного аудиту ми оприлюднимо відповідні списки власників земель і пов’язаних сіток осіб, причетних до цих махінацій, схеми, за якими здійснювалось виведення земель із державної в приватну власність, та відобразимо це на публічній карті порталу Національної інфраструктури геопросторових даних», – наголосив Лещенко.

Він запевнив, що в свою чергу правоохоронні органи проведуть відповідну аналітичну та процесуальну роботу з метою подачі даних матеріалів РНБО на предмет загроз національній безпеці щодо втрати значних масивів державних земель. «За результатами колегіального розгляду РНБО прийматиме відповідні рішення. За яким принципом будуть формуватися списки махінаторів, чи будуть пороги вкраденого; до списків потраплять тільки власники награбованого чи також службовці, які сприяли махінаціям – питання вже правоохоронних органів», – переконаний міністр.

Роман Лещенко повідомив, що практично в кожній області за перевіреною схемою відбувався процес відчуження. «Дуже якісні каолінові глини для виготовлення керамічної плитки по два гектари всі приватизували. І потім успішно продають інвестиційні проєкти під будівництво заводів із виробництва плитки», – розповів деталі міністр.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 1 липня в Україні має запрацювати повноцінний ринок землі.

Також Шмигаль заявив, що завдяки відкриттю ринку землі в Україні ціна на землю зросте щонайменше вдвічі протягом найближчих 3-5 років.

Нагадаємо, учора, 24 травня президент Володимир Зеленський на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Земля» підписав законопроєкт № 2194, який регулює передачу земель «на місця» громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.

28 квітня Рада прийняла відповідний проєкт закону в другому читанні. Зазначимо, прийняття закону супроводжувалося у сесійній залі криками «Ганьба». Рада почала його розгляд 16 березня. Нардепи пройшли 3128 поправок до другого читання документа.

До слова, в Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.

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