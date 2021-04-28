Під крики «Ганьба» Рада ухвалила важливий земельний закон

Нардепи опрацювали 3128 поправок до другого читання документу

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про внесення змін до земельного кодексу. Відповідне рішення на засіданні 28 квітня підтримали 284 народних депутатів. Це один з проєктів земельної реформи, що стосується земельної децентралізації. Він є одним з ключових для завершення земельної реформи. До документа було підготовано 3128 правок.

Проєкт № 2194 про внесення змін до земельного кодексу реформує систему управління у сфері земельних відносин та знімає штучні обмеження господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу.

Зазначимо, що під час голосування народні обранці від «Батьківщини» у супроводі лідера Юлії Тимошенко вийшли до трибуни Ради. Вони, на знак протесту проти ухвалення документу, підняли свої картки для голосування й під час вирішення питання скандували: «Ганьба».

Незважаючи на це, проект закону хоч і не одноголосно, але все ж таки підтримали інші фракції.

До 237 голосів від «слуг народу» додалися:

два голоси від «Єпропейської солідарності»;

вісім від партії «За майбутнє»;

сім від «Голосу»;

19 від «Довіри»;

чотири від позафракційних народних обранців.

На думку авторів законодавчої ініціативи, законопроект №2194:

1. Реформує систему управління у сфері земельних відносин.

2. Знімає штучні обмеження господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу.

3. Дозволить скасувати зайві дозволи, дублювання процедур перевірки документації із землеустрою, а також усуне корупційні ризики.

Згідно із проектом закону, на місцях має відбутися земельна децентралізація – право розпоряджатися землями за межами населених пунктів отримають органи місцевого самоврядування через механізм земельних аукціонів. Йдеться про 10 млн га.

Виняток становитимуть лише землі під об'єктами державної власності.

Згідно з новими правилами, органи місцевого самоврядування:

зможуть самостійно змінювати цільове призначення земельних ділянок приватної власності;

отримають право затверджувати плани детального планування території за межами населених пунктів;

отримають право боротися із самовільним зайняттям ділянок і нецільовим використанням земель за межами населених пунктів;

зможуть затверджувати документацію із землеустрою та містобудування в межах всієї території об'єднаної територіальної громади (зокрема за межами населених пунктів);

отримають повний доступ до Державного земельного кадастру, у них з'являється можливість надавати будь-яку кадастрову інформацію.

Документ передбачає також, що Держгеокадастр остаточно втрачає свої надповноваження щодо розпорядження землями і контролю за їхнім використанням.

Фактично цей держорган припиняє своє існування як головний земельний орган в Україні і переходить у статус «сервісного центру».

На думку авторів законопроекту, цей крок знищить величезну кількість корупційних схем у земельній сфері.

Для фактичного завершення земельної реформи в Україні народні обранці мають ухвалити ще два законопроекти – №2194 та №2195. Вони стосуються передачі землі громадам та електронних земельних аукціонів.

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