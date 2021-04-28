Під крики «Ганьба» Рада ухвалила важливий земельний закон
Нардепи опрацювали 3128 поправок до другого читання документу
Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про внесення змін до земельного кодексу. Відповідне рішення на засіданні 28 квітня підтримали 284 народних депутатів. Це один з проєктів земельної реформи, що стосується земельної децентралізації. Він є одним з ключових для завершення земельної реформи. До документа було підготовано 3128 правок.
Проєкт № 2194 про внесення змін до земельного кодексу реформує систему управління у сфері земельних відносин та знімає штучні обмеження господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу.
Зазначимо, що під час голосування народні обранці від «Батьківщини» у супроводі лідера Юлії Тимошенко вийшли до трибуни Ради. Вони, на знак протесту проти ухвалення документу, підняли свої картки для голосування й під час вирішення питання скандували: «Ганьба».
Незважаючи на це, проект закону хоч і не одноголосно, але все ж таки підтримали інші фракції.
До 237 голосів від «слуг народу» додалися:
- два голоси від «Єпропейської солідарності»;
- вісім від партії «За майбутнє»;
- сім від «Голосу»;
- 19 від «Довіри»;
- чотири від позафракційних народних обранців.
На думку авторів законодавчої ініціативи, законопроект №2194:
1. Реформує систему управління у сфері земельних відносин.
2. Знімає штучні обмеження господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу.
3. Дозволить скасувати зайві дозволи, дублювання процедур перевірки документації із землеустрою, а також усуне корупційні ризики.
Згідно із проектом закону, на місцях має відбутися земельна децентралізація – право розпоряджатися землями за межами населених пунктів отримають органи місцевого самоврядування через механізм земельних аукціонів. Йдеться про 10 млн га.
Виняток становитимуть лише землі під об'єктами державної власності.
Згідно з новими правилами, органи місцевого самоврядування:
- зможуть самостійно змінювати цільове призначення земельних ділянок приватної власності;
- отримають право затверджувати плани детального планування території за межами населених пунктів;
- отримають право боротися із самовільним зайняттям ділянок і нецільовим використанням земель за межами населених пунктів;
- зможуть затверджувати документацію із землеустрою та містобудування в межах всієї території об'єднаної територіальної громади (зокрема за межами населених пунктів);
- отримають повний доступ до Державного земельного кадастру, у них з'являється можливість надавати будь-яку кадастрову інформацію.
Документ передбачає також, що Держгеокадастр остаточно втрачає свої надповноваження щодо розпорядження землями і контролю за їхнім використанням.
Фактично цей держорган припиняє своє існування як головний земельний орган в Україні і переходить у статус «сервісного центру».
На думку авторів законопроекту, цей крок знищить величезну кількість корупційних схем у земельній сфері.
Для фактичного завершення земельної реформи в Україні народні обранці мають ухвалити ще два законопроекти – №2194 та №2195. Вони стосуються передачі землі громадам та електронних земельних аукціонів.