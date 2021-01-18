Аварія українського суховантажу «Арвін» у Туреччині: процедура ідентифікації жертв триває

На сьогодні, 18 січня, шість членів екіпажу врятовано (п’ять громадян України та одного росіянина)

Наразі знайдено тіла трьох загиблих моряків

У результаті аварії українського суховантажу «Arvin» біля берегів Туреччини станом на 10:00 знайдені тіла трьох моряків. На даний момент жертв ще не ідентифікували. Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України.

Зазначається, що на сьогодні, 18 січня, шість членів екіпажу врятовано (п’ять громадян України та одного росіянина).

«Врятованих осіб було госпіталізовано до місцевої лікарні м. Бартин. Стан їхнього здоров’я задовільний. Очікується, що сьогодні їх буде виписано з лікарні. Пошуково-рятувальна операція щодо інших членів екіпажу триває», ‒ йдеться у повідомленні МЗС.

Як повідомлялося, Туреччина залучила два гелікоптери для пошуку моряків із корабля «Арвін».

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга відвідав у лікарні міста Бартин українських моряків, яких врятували з судна Arvin у Чорному морі.

Нагадаємо, триває операція з пошуку та порятунку моряків із корабля «Арвін», що затонуло 17 січня біля берегів Туреччини.

Тим часом посольство України в Туреччині назвало імена врятованих членів екіпажу з затонулого судна. Це – Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качур.

Посол Андрій Сибіга повдіомив, що всі українські громадяни наразі перебувають у державній лікарні м. Бартин. Стан їхнього здоров’я задовільний. Пошуково-рятувальні роботи щодо інших моряків тривають.

До відома, корабель плавав під прапором Палау, керувала ним компанія, зареєстрована в Одесі.