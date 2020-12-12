Нове загострення у Нагірному Карабасі: Азербайджан звинуватив Вірменію у порушенні перемир'я

Азербайджан звинуватив вірменську сторону в організації «терактів»

Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив Вірменію в порушенні перемир'я в Нагірному Карабасі. Про це Алієв заявив у коментарі до заяв Єревану про азербайджанський наступ в Карабасі.

«Зараз там перебувають російські миротворці, які приступили до роботи. Ситуація відносно стабільна. Однак зараз мені повідомили, що вчора залишки так званої вірменської армії здійснили теракти», – цитує Алієва Интерфакс-Азербайджан.

12 грудня Вірменія заявила про новий наступ Азербайджану у Нагірному Карабасі. За даними вірменської сторони, наступ відбувається в напрямку населених пунктів Хін Тахлар і Хцаберд. Раніше Вірменія заявила про поранення трьох резервістів унаслідок обстрілу азербайджанськими військовими.

Згідно з мирною угодою між Азербайджаном та Вірменією та Росією, села Хін Таглар і Хцаберд залишилися на території, підконтрольній Вірменії та не відійшли азербайджанській стороні.

9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада. Активні бойові дії в регіоні тривали з кінця вересня.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

Документ передбачає, що до регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії.

Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку, але прем'єр відмовився.

10 грудня у Баку відбувся військовий парад на честь закінчення бойових дій у Нагірному Карабасі. На параді були присутні президенти Азербайджану й Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Таїп Ердоган, а також турецькі військові.



