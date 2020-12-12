Вперше з початку перемир'я. В Нагірному Карабасі заявили про перестрілку

Стверджується, що в результаті перестрілки троє резервістів отримали вогнепальні поранення

У Нагірно-Карабаху заявили про спробу азербайджанських військових атакувати позиції невизнаної республіки. Про це повідомили у Міноборони Вірменії з посиланням на «владу республіки». Інцидент стався 11 грудня близько 20:40 в районі Гадрута.

«В результаті перестрілки троє резервістів отримали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості. Їх життю нічого не загрожує», – повідомили в Міноборони Вірменії.

Азербайджан інцидент поки ніяк не прокоментував.

11 грудня парламент Азербайджану скасував воєнний стан в країні, яке було введено з початку конфлікту в Нагірному Карабасі.

9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада. Активні бойові дії в регіоні тривали з кінця вересня.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

Документ передбачає, що до регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії.

Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку, але прем'єр відмовився.