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    Вірменія уточнила дані про втрати під час війни у Нагірному Карабасі

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    <p>Процес упізнання тіл на основі ДНК продовжується</p> - Вірменія уточнила дані про втрати під час війни у Нагірному Карабасі

    Процес упізнання тіл на основі ДНК продовжується

    Кількість загиблих зросла на понад 800 осіб

    За оновленими даними, в ході бойових дій у Нагірному Карабасі цієї осені загинули 2996 вірменських військових.

    Про це в п'ятницю, 11 грудня, повідомила прессекретар МОЗ Вірменії Аліна Нікогосян агентству «Вірменпрес».

    «Судмедекспертизу пройшли тіла 2 996 загиблих військовослужбовців. З початку війни і по теперішній час у рідних взяті 1 816 зразків ДНК, у тіл загиблих – 993. Процес упізнання тіл на основі ДНК продовжується», – повідомила Нікогосян.

    Зазначимо, 2 грудня міноборони Вірменії повідомляло, що з початку бойових дій 27 вересня загинули 2118 військовослужбовців.

    Як відомо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

    Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона захопила на початку 1990-х років. Вірменія вже завершила виведення своїх сил з усіх цих районів.

    У столиці Азербайджану Баку 10 грудня відбувся військовий парад на честь закінчення бойових дій у Нагірному Карабасі. У ньому взяли участь понад трьох тисяч військовослужбовців Азербайджану, а також 2 783 турецьких військових. Чисельність військовослужбовців Туреччини відповідала офіційним військовим втратам Азербайджану за час конфлікту в Нагірному Карабасі.

    Президент Азербайджану Ільхам Алієв на параді на честь перемоги над Вірменією у війні в Нагірному Карабасі назвав столицю Вірменії Єреван «історичною землею» Азербайджану.

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    Теги: Міноборони війна статистика військові Вірменія Нагірний Карабах ДНК
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