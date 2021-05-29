У Львові на стадіоні відкрили перший центр вакцинації проти коронавірусу

За добу хочуть вакцинувати понад тисячу львів’ян, які записались на щеплення через додаток «Дія»

Першими вакцинуватимуть людей, яким виповнилось вже 60 років

На «Арені Львів» у суботу, 29 травня, відкрили перший центр вакцинації від коронавірусу. Як повідомив у Facebook заступник міського голови з розвитку у Львівський міській раді Андрій Москаленко, працюватиме центр з 10:00 до 19:00 сьогодні та завтра. Щеплення робитимуть 4 бригади позмінно.

За добу хочуть вакцинувати понад тисячу львів’ян, які записались на щеплення через додаток «Дія».

Першими вакцинуватимуть людей, яким виповнилось вже 60 років. За попередніми даними, на вакцинацію записались понад 23 тисячі людей.

Щеплять львів'ян препаратом «CoronaVac».

Повідомляється, що до пункту вакцинації на «Арені Львів» можна доїхати безкоштовно. Як розповіли у прес-службі Львівської ОДА, щоб забезпечити зручний доїзд, із площі Євгена Петрушевича у визначені години відправлятиметься автобус. Він також їздитиме і у зворотному напрямку.

Графік руху:

виїзд з площі Євгена Петрушевича: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

виїзд із «Арени Львів»: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00

Новостворений центр матиме все обладнання для проведення таких щеплень. За дотриманням усіх встановлених заходів щодо запобігання поширенню Сovid-19 слідкуватимуть волонтери.

Також 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр відкрився о 10:00. І вже о цій порі біля входу вишикувалась величезна черга.

Як повідомлялося, за минулу добу 28 травня проти Covid-19 в Україні щеплено 16815 осіб, загальна кількість щеплених першою дозою вакцини збільшилася до 1008857.



