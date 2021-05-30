Глава МОЗ розповів, коли в Україні пришвидшаться темпи вакцинації

Зараз на території України є півтора мільйона доз вакцини CoronaVac

Україна поки не може повністю завантажити всі платформи, де роблять щеплення від коронавірусу

Новопризначений міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, чому в Україні повільні темпи вакцинації. Про це очільник МОЗ розповів в інтерв’ю ТСН.

За його словами, все залежить від кількості вакцини, яка є на території України.

«Ми не можемо, її зараз немає в тій достатній кількості вакцини, щоб повністю завантажити всі платформи, які є. Зараз на території України є півтора мільйона доз вакцини CoronaVac. Пів мільйона Pfizer прийшло, пів мільйона доїжджає. І пів мільйона в рамках Covax ми отримаємо на тижні – 7 червня. Вже оформлюються документи на постачання вакцини AstraZeneca», – зазначив міністр.

Ляшко пообіцяв, що у червні темпи вакцинації населення значно пришвидшаться.

«Вже в червні в нас повинно бути перший такий старт, коли велика кількість вакцини одночасно буде на території України. Це дозволить наростити темпи щеплень», – сказав він

Раніше повідомлялося, що у червні в Україну прибуде кількасот тисяч доз вакцин Pfizer та AstraZeneca.

До слова, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр відкрився о 10:00. І вже о цій порі біля входу вишикувалась величезна черга.

Також в Одесі на стадіоні відкрили центр масової вакцинації від Covid-19 (фото, відео).

Крім того, на «Арені Львів» у суботу, 29 травня, відкрили перший центр вакцинації від коронавірусу.