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    Глава МОЗ розповів, коли в Україні пришвидшаться темпи вакцинації

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    Зараз на території України є півтора мільйона доз вакцини CoronaVac - Глава МОЗ розповів, коли в Україні пришвидшаться темпи вакцинації
    Зараз на території України є півтора мільйона доз вакцини CoronaVac
    Фото: Артем Худолєєв, Главком

    Україна поки не може повністю завантажити всі платформи, де роблять щеплення від коронавірусу

    Новопризначений міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, чому в Україні повільні темпи вакцинації. Про це очільник МОЗ розповів в інтерв’ю ТСН.

    За його словами, все залежить від кількості вакцини, яка є на території України.

    «Ми не можемо, її зараз немає в тій достатній кількості вакцини, щоб повністю завантажити всі платформи, які є. Зараз на території України є півтора мільйона доз вакцини CoronaVac. Пів мільйона Pfizer прийшло, пів мільйона доїжджає. І пів мільйона в рамках Covax ми отримаємо на тижні – 7 червня. Вже оформлюються документи на постачання вакцини AstraZeneca», – зазначив міністр.

    Ляшко пообіцяв, що у червні темпи вакцинації населення значно пришвидшаться.

    «Вже в червні в нас повинно бути перший такий старт, коли велика кількість вакцини одночасно буде на території України. Це дозволить наростити темпи щеплень», – сказав він

    Раніше повідомлялося, що у червні в Україну прибуде кількасот тисяч доз вакцин Pfizer та AstraZeneca.

    До слова, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр відкрився о 10:00. І вже о цій порі біля входу вишикувалась величезна черга.

    Також в Одесі на стадіоні відкрили центр масової вакцинації від Covid-19 (фото, відео).

    Крім того, на «Арені Львів» у суботу, 29 травня, відкрили перший центр вакцинації від коронавірусу.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр Україна щеплення вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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    Глава МОЗ розповів, коли в Україні пришвидшаться темпи вакцинації