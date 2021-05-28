Старт масової вакцинації. Де, кого і яким препаратом будуть щепити українців цими вихідними

Прищеплювати будуть людей, які записалися до листа очікування вакцинації у додатку «Дія», і пріоритет надаватиметься літнім

На щеплення до центру вакцинації запрошуватимуть телефоном

В Україні відкриваються перші три центри масової вакцинації населення проти Covid-19. Отримати щеплення у них можуть люди, які записалися до листа очікування в додатку чи через сайт «Дія» або через контакт-центр міністерства. Але попередньо їх повинні запросити на вакцинацію телефонним дзвінком. Про такі організаційні моменти розповіли в Міністерстві охорони здоров'я.

У відомстві зазначили, що пріоритет надаватиметься людям похилого віку.

Крім того, у масових центрах вакцинації не можна буде самостійно обирати препарат для щеплення.

«Буде доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. З 29 травня будуть використовувати вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech», – додають у відомстві.

Отримати щеплення в таких центрах наразі можна у трьох містах:

у Києві на базі Міжнародного виставкового центру;

у Львові на базі стадіону «Арена Львів»;

в Одесі на базі стадіону Одеської юридичної академії.

Всі вони працюватимуть у вихідні дні.

Такі пілотні центри вакцинації відкривають, щоб відпрацювати алгоритм масової вакцинації у великих приміщеннях.

У МОЗ обіцяють, що такі центри відкриють і в інших великих містах, коли Україна отримає більше вакцин.

Раніше повідомлялося, що Одеса відкриє центр вакцинації на стадіоні місцевої юридичної академії з 30 травня. Київ і Львів відкриють свої центри вже завтра, 29 травня. У столиці вакцинація триватиме у суботу та неділю з 10:00 до 18:00 за адресою: просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А). У центрі працюватимуть бригади медиків, які пройшли спеціальні навчання. Під час роботи Центру вакцинації чергуватиме бригада «швидкої».

Як повідомлялося, днями столиця отримала чергову партію вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech. 20640 доз будуть використані для щеплення паралімпійців, співробітників Держспецзв’язку, прокуратури, працівників санаторно-курортних закладів та осіб із листа очікування «Дія».