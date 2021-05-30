В Одесі на стадіоні відкрили центр масової вакцинації від Covid-19 (фото, відео)

Центр вакцинації в Одесі працюватиме з 9:00 до 17:00

Одеса приєдналась до міст України, в яких вже відкрито центри вакцинації від Covid-19 – Львова і Києва

В Одесі на території стадіону Національного університету «Одеська юридична академія» відкрили центр масової вакцинації від коронавірусу. Щеплення там зможуть отримати люди віком 60 років і старше, які записалися в лист очікування на порталі або в додатку «Дія». Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної державної адміністрації.

Таким чином Одеса приєдналась до міст України, в яких вже відкрито центри вакцинації від Covid-19 – Львова і Києва.

Центр вакцинації в Одесі працюватиме з 9:00 до 17:00.

Як розповіла директор Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар’єва, очікувана кількість щеплень за один день саме у цьому центрі – 250-300. Імунізуватимуть препаратом CoronaVac людей віком 60 років і старше, які попередньо були зареєстровані в листі очікування на порталі або в додатку «Дія». Усі вони напередодні отримають дзвінок із пункту щеплення та будуть запрошені на процедуру на певний час.

Нагадаємо, у центрі вакцинації від коронавірусу, відкритому в Києві у суботу, 29 травня, щеплення отримали 1395 осіб.

Днями столиця отримала чергову партію вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech. 20640 доз будуть використані для щеплення паралімпійців, співробітників Держспецзв’язку, прокуратури, працівників санаторно-курортних закладів та осіб із листа очікування «Дія».

Крім того, на «Арені Львів» у суботу, 29 травня, відкрили перший центр вакцинації від коронавірусу.

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